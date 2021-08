Trener musi mocno kombinować. Legia Warszawa i jej kłopoty przed starciem ze Slavią. Kiedy mecz?

26 sierpnia to ważny dzień dla drużyny Czesława Michniewicza. Wtedy zagra spotkanie rewanżowe ze Slavią Praga. Stawką jest przejście do fazy grupowej Ligi Europy, co ostatni raz udało jej się w sezonie 2015/16. Przed tym starciem trener Wojskowych ma mnóstwo problemów do rozwiązania.

Sporo zagwozdek personalnych w Legii

– Są pewne wiadome – stwierdził bez ogródek szkoleniowiec na konferencji prasowej. Największa zagwozdka dotyczy tego, kogo wystawić na prawym wahadle. Do Celticu odszedł już Josip Juranović, Kacper Skibicki nie jest w pełni dyspozycji fizycznej, a Mattias Johansson wciąż leczy kontuzję. Być może na tej pozycji zagra nominalny środkowy obrońca, czyli Artur Jędrzejczyk. – Trenowaliśmy to w ostatnim tygodniu – stwierdził Michniewicz.

Ostatnie transfery warszawian, na przykład ściągnięcie Yuriego Ribeiro, nie rozwiązuje też kłopotów Legii w środku pola. Portugalczyk jest lewym defensorem, a tymczasem w kadrze stołecznego zespołu jest tylko dwóch defensywnych pomocników, którzy prezentują odpowiednio wysoki poziom. Jeden z nich, Bartosz Slisz, może jednak nie wystąpić. – Zobaczymy, czy będzie w pełni gotowy – stwierdził trener. Możliwe, że do drugiej linii Michniewicz przesunie Josue, choć to mógłby być ryzykowny ruch, ponieważ mówimy o zawodniku, który zdecydowanie nie przepada za pracą w defensywie.

Przewidywany skład Legii na mecz ze Slavią

Niewykluczone, że szkoleniowiec warszawian nie będzie chciał też ryzykować zdrowia Tomasa Pekharta, który przed tygodniem doznał urazu stawu skokowego. Czech jednak w przeddzień meczu ze Slavią trenował już z drużyną.

Przewidywany skład Legii na rewanż z prażanami wygląda następująco: Boruc – Nawrocki, Wieteska, Hołownia – Jędrzejczyk, Martins, Josue, Mlanodević – Lopes, Luquinhas – Emreli.

Kiedy i gdzie oglądać transmisję?

Spotkanie Legii Warszawa ze Slavią Praga odbędzie się 26 sierpnia w stolicy Polski. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o 21:00. Starcie to będzie można obejrzeć na antenie TVP 2 i w serwisie sport.tvp.pl.

