Emreli show. Legia Warszawa wygrała ze Slavią Praga i awansowała do Ligi Europy

Stawką spotkania Legii Warszawa ze Slavią Praga było przejście do fazy grupowej Ligi Europy, co ostatni raz udało się warszawskiej drużynie w sezonie 2015/16. Pierwszy etap dwumeczu zakończył się wynikiem 2:2, więc do pojedynku przy Łazienkowskiej obie drużyny podchodziły z czystym kontem.

Slavia grała w „10” i zdobyła bramkę

Pierwsza połowa rozpoczęła się dla Legii wybitnie, ponieważ czerwoną kartkę już w 3. minucie gry ujrzał zawodnik gości Tomas Holas za brutalne zagranie na Adre Martinsie. Mimo tego to Slavia miała dwa razy więcej strzałów w światło bramki (6). Wynik nie był dla polskiej drużyny zły, bo szczęśliwie między słupkami znajdował się Artur Boruc, który zanotował kilka świetnych interwencji. Ostatecznie Legionistom nie udało się uniknąć straty gola. W ostatnich minutach pierwszej połowy atomowym strzałem sprzed pola karnego popisał się Ubong Ekpai.

Mahir Emreli show

Początek drugiej części spotkania nie różnił się za bardzo do pierwszych 45 minut. Legia zachowywała się ospale i nie miała pomysłu na grę. Z czasem jednak polska drużyna zaczęła się rozkręcać, co ostatecznie zaowocowało bramką na 1:1. Piłkę do siatki głową skierował Mahir Emreli. Wtedy nastąpiło przebudzenie warszawskiej ekipy, która zaczęła bardziej naciskać na przeciwnika. W 70. minucie fenomenalnym uderzeniem popisał się Filip Mladenovic. Ponieważ jednak w ostatniej chwili Emreli zmienił tor lotu piłki, to na jego konto zostało wpisane trafienie.

Dwie bramki Emrelego ustawiły wynik. Legia Warszawa wygrała spotkanie 2:1, a cały dwumecz 4:3. Dzięki temu warszawski klub po raz pierwszy od sezonu 2015/2016 awansował do fazy grupowej Ligi Europy.

