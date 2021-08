Z kim Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy i kiedy losowanie? Oto koszyki

26 sierpnia był dobrym dniem dla Legii, która sprawiła sporą niespodziankę. Mało kto spodziewał się, że podopieczni Czesława Michniewicza będą w stanie pokonać Slavię Praga, a jednak ta sztuka im się udała i to w dramatycznych okolicznościach. Teraz czekają na losowanie grup Ligi Europy

Heroiczny bój, Emreli bohaterem

Po remisie 2:2 w Czechach warszawianie grali przy Łazienkowskiej i tuż przed przerwą wydawało się, że ich marzenia o pokonaniu przeciwników były płonne. Atomowym uderzeniem popisał się bowiem Ubong Ekpai, wyprowadzając gości na prowadzenie. Później natomiast dwa razy na listę strzelców wpisał się też Mahir Emreli z Legii, dzięki czemu to właśnie ona awansowała. Slavia niemal cały mecz grała w dziesiątkę po tym jak czerwoną kartkę już w trzeciej minucie obejrzał Tomas Holes.

To pierwszy taki wyczyn warszawian od wielu lat. Ostatni raz do fazy grupowej jakiegokolwiek europejskiego pucharu udało jej się awansować w sezonie 2016/17, kiedy wystąpiła w Lidze Mistrzów wraz z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem CP. Od tamtego czasu jednak na arenie międzynarodowej Wojskowi notowali same porażki.

Kiedy losowanie?

W dalszej fazie Ligi Europy Legii jednak nie będzie łatwo, ponieważ trafiła do ostatniego koszyka. To oznacza, że jest duża szansa, iż w grupie zagra z samymi silniejszymi rywalami. Losowanie odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 12:00. Transmisję będzie można śledzić na oficjalnej stronie internetowej UEFA.

Podział na koszyki przed losowaniem grup Ligi Europy

Koszyk 1:

Olympique Lyon, SSC Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagrzeb, Lazio, AS Monaco, Olympiacos, SC Braga

Koszyk 2:

Leicester City, Eintracht Frankfurt, Lokomotiw Moskwa, KRC Genk, Celtic, Crvena Zvezda, Rangers FC, PSV Eindhoven

Koszyk 3:

Olympique Marsylia, Łudogorzec Razgrad, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Spartak Moskwa, Fenerbahce, Sparta Praga

Koszyk 4:

FC Midtjylland, Ferencvaros, Legia Warszawa, Broendby IF, Rapid Wiedeń, Galatasaray, Royal Antwerp, Sturm Graz

Czytaj też:

Koniec marzeń o europejskich pucharach. Raków Częstochowa przegrywa z KAA Gent