Znamy przeciwników Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy. Będzie bardzo trudno

Mało kto spodziewał się, że Legia Warszawa będzie w stanie wyeliminować Slavię Praga. Jej kibice przez lata przyzwyczaili się do mniej lub bardziej spektakularnych porażek swojej drużyny już w eliminacjach. Tym razem jednak stołeczny zespół sprawił fanom niespodziankę. Po heroicznym boju przy Łazienkowskiej, zakończonym zwycięstwem 2:1, to Legia gra dalej.

Z kim Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy?

27 około południa odbyło się losowanie grup Ligi Europy. Jako że polskie zespoły mają niski współczynnik w klasyfikacji UEFA, Legia trafiła do ostatniego z czterech koszyków. Oprócz niej znalazły się w nim takie drużyny jak FC Midtjylland, Ferencvaros, Broendby IF, Rapid Wiedeń, Galatasaray, Royal Antwerp, Sturm Graz.

Jako że te zespoły znalazły się w jednym koszyku, nie mogły spotkać się ze sobą w fazie grupowej. Warto wspomnieć również, że w jednej grupie nie mogą znaleźć się kluby z tego samego kraju. Po losowaniu poznaliśmy już ekipy, z którymi przyjdzie rywalizować warszawianom. W tym gronie są: Napoli, Leicester City i Spartak Moskwa. Grupa C to jedna z najtrudniejszych grup, do których można było trafić.

Jak wyglądają inne grupy?

A: Olympique Lyon, Rangers FC, Sparta Praga, Broendby

B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

D: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Royal Antwerp

E: SS Lazio, Lokomotiv Moskwa, Olympique Marsylia, Galatasaray

F: Sporting Braga, Crvena Zvezda, Łudogorec Razgrad, FC Midtjylland

G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H: Dinamo Zagrzeb, Genk, West Ham United, Rapid Wiedeń

