Mecze Legii w Lidze Europy tylko na płatnej platformie? TVP wciąż nie uzyskała sublicencji

Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, dzięki czemu do końca roku rozegra sześć spotkań. Mecze będą transmitowane na platformie Viaplay, która może odsprzedać sublicencję innym stacjom. Nie oznacza to jednak, że spotkania rozgrywane przez mistrzów Polski na pewno zobaczymy w telewizji publicznej.

Legia Warszawa pierwsze spotkanie w ramach fazy grupowej Ligi Europy rozegra 15 września na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa. Później mistrzów Polski czekają jeszcze starcia z Leicester City i SSC Napoli, a następnie mecze rewanżowe. Wszystkie występy podopiecznych Czesława Michniewicza w tych rozgrywkach obejrzymy na platformie Viaplay, która działa od początku sierpnia. Przypomnijmy, miesięczny dostęp kosztuje 34 zł, a z platformy można korzystać także dzięki sieciom kablowym takim jak UPC Polska czy Vectra. Co z sublicencją? Niewykluczone, że właściciel Viaplay, który posiada prawa do transmisji Ligi Europy i Ligi Konferencji, odsprzeda sublicencję na pokazywanie meczów Legii Telewizji Polskiej. Serwis wirtualnemedia.pl nieoficjalnie podaje, że nie doszło jeszcze do konkretnych rozmów między stronami, chociaż TVP jest zainteresowanie osiągnięciem porozumienia. Nawet jeśli TVP wyrazi zainteresowanie odkupieniem licencji, Viaplay może mieć możliwość odrzucenia tej propozycji. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji to „nadawca programu telewizyjnego" ma obowiązek udostępnienia darmowej transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu sportowym. Problem w tym, że nie wiadomo, czy platforma Viaplay jest „nadawcą programu telewizyjnego" w rozumieniu polskich przepisów. Redakcja wirtualnemedia.pl próbowała uzyskać stosowne wyjaśnienia w tej kwestii od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale jeszcze nie otrzymała odpowiedzi.

