Cristiano Ronaldo pobił rekord świata. Wyprzedził Irańczyka

Nazwisko Cristiano Ronaldo nie schodzi ostatnio z nagłówków gazet. Portugalczyk najpierw dość niespodziewanie przeszedł z Juventusu do Manchesteru United, a kilka dni później rozegrał dobre spotkanie przeciwko Irlandii. Jego reprezentacja wygrała 2:1 w eliminacjach do mistrzostw świata, umacniając się na pozycji lidera grupy A. Po spotkaniu więcej niż o samym rezultacie mówi się o wyczynie Ronaldo, który strzelił dwie bramki.

Trafienia 36-latka z końcówki spotkania to kolejno 110. i 111. bramka Ronaldo w spotkaniu międzynarodowym. A to oznacza, że Portugalczyk pobił rekord świata dotyczący liczby goli zdobytych właśnie w meczach tej rangi. Do tej pory liderem zestawienia był Ali Daei, który w latach 1993-2006 aż 109-krotnie wpisywał się na listę strzelców w barwach Iranu.

Cristiano Ronaldo komentuje pobicie rekordu

Po meczu z Irlandią zawodnik Manchesteru United nie ukrywał, że jest bardzo szczęśliwy. – Nie tylko dlatego, że pobiłem rekord, ale z powodu wyjątkowego momentu, który doświadczyliśmy – powiedział w wywiadzie dla RTE, nawiązując do dwóch bramek strzelonych pod koniec meczu. – Muszę docenić to, co zrobił zespół. Wierzyliśmy do końca – dodał.

Ronaldo wyrównał także europejski rekord Sergio Ramosa, jeśli chodzi o występy w reprezentacji. Jego mecz przeciwko Irlandii był 180., co i tak oznacza, że 36-latkowi sporo brakuje do rekordu świata. Ten należy do Soh Chin Anna z Malezji, który w latach 1969-1984 rozegrał 195 spotkań dla swojej reprezentacji.

