Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji. Portugalczyk wrócił do Manchesteru

Cristiano Ronaldo wystąpił 1 września w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. Przeciwnikiem Portugalii była Irlandia. Była gwiazda Realu Madryt znacznie przyczyniła się do korzystnego wyniku swojej drużyny narodowej, ponieważ w końcówce spotkania to "CR7" strzelił dwa gole finalnie dające trzy punkty podopiecznym Ferdnando Santosa.

Rekord świata Ronaldo

Dzięki dwóm trafieniom w końcówce spotkania Ronaldo nie tylko zapewnił wygraną Portugalii, ale i pobił rekord świata w liczbie strzelonych bramek w występach reprezentacyjnych. Nowy nabytek Manchesteru United ma w tym momencie na koncie 111 goli. Ronaldo wcześniej współdzielił ten rekord z Irańczykiem Alim Daei (109 bramek). Wiadomo już jednak, że podczas wrześniowego zgrupowania 36-latek nie wyśrubuje swojego wyniku.

Portugalczyk wraca do Manchesteru

Po strzeleniu drugiej bramki w meczu z Irlandią Cristiano Ronaldo ściągnął w geście radości koszulkę. Poskutkowało to żółtą kartą, która wykluczyła Portugalczyka z następnego meczu eliminacji do mistrzostw świata. W związku z tym "CR7" mógłby wystąpić tylko w spotkaniu towarzyskim z Katarem. Selekcjoner Fernando Santos zgodził się zatem, aby 36-latek wrócił do Manchesteru i trenował ze swoją drużyną, do której niedawno dołączył.

