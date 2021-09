Czarnoskóry piłkarz pobity w Poznaniu. Zawodnik walczy o życie

4 września zawodnik LKS Korona Piaski Tor Junior Kondok Simon został brutalnie pobity w centrum Poznania. Z informacji klubu wynika, że pochodzący z Sudanu Południowego piłkarz doznał poważnych obrażeń, które zagrażają jego życiu.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak powiedział w rozmowie ze Sportowymi Faktami, że Kondok Simon miał zostać zaatakowany przez dwie osoby w jednym z klubów. Następnie do agresorów miało dołączyć kolejnych czterech napastników. Policja rozmawiała krótko z zawodnikiem, ale czeka, aż stan zdrowia piłkarza poprawi się na tyle, aby go dłużej przesłuchać. Liczy też na to, że zajście zarejestrowała kamera monitoringu.

Kondok Simon z LKS Korona Piaski pobity w Poznaniu

„To nasz przyjaciel i zwracamy się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu sprawców. Prawdopodobnie było ich czterech. Jego pobicie było na tle rasistowskim. Jeśli ktokolwiek miałby jakiekolwiek informacje, prosimy o pilny kontakt z policją, bądź z nami” – napisali przedstawiciele LKS Korona Piaski w mediach społecznościowych.

Prezes Grzegorz Ludwiczak zszokowany. „Do teraz nie możemy w to uwierzyć”

Prezes LKS Korona Piaski przyznał, że był zszokowany informacją o pobiciu gracza jego zespołu. – Do teraz nie możemy w to uwierzyć – powiedział Grzegorz Ludwiczak. Szef czwartoligowca ma na nadzieję, że Kondok Simon szybko wróci do drużyny. – Bez względu na to, jaki był powód pobicia, nigdy do czegoś takiego nie powinno dojść – podsumował Ludwiczak.

