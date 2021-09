Podatek od luksusu zamiast FFP, zabawna SuperLiga i śmierć futbolu. Mocny wywiad prezesa UEFA

Aleksander Ceferin rzadko udziela tak długich, a zarazem interesujących wywiadów jak ten, który znajdziemy w „Der Spiegel”. Prezes UEFA poruszył wiele drażliwych kwestii – od sporu dotyczącego SuperLigi, przez katarskie inwestycje w futbol, po Finansowe Fair Play i podatek od luksusu.

Ceferin rozbawiony projektem SuperLigi

– O co chodzi tym, którzy chcą SuperLigi? Mieliby takie same przychody, jakie proponujemy im my. UEFA rozdziela 93,5 proc. swoich przychodów, ktoś inny zostawiałby sobie większy odsetek. Ci goście próbowali zabić futbol – stwierdził działacz. – Bawi mnie to, że chcą odejść, a zgłosili się do następnego sezonu Ligi Mistrzów. Czytałem, że teraz płacą lobbystom, którzy chcą zdyskredytować UEFA i przekonać do siebie dziennikarzy czy polityków. To szaleństwo – skwitował Ceferin.

– Niektórymi klubami rządzą niekompetentni ludzie. Skarżą się, że za dużo wydają na pensje piłkarzy… A kto podpisywał z nimi takie kontrakty? Nie ja! – dodał z ewidentną ironią.

Katarskie kontrowersje

Szef europejskiej federacji został również zapytany o związki polityczne PSG z rządem Kataru i mianowanie Nassera Al-Khelaifiego (sternika paryżan) prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Klubów oraz członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA. – Byłem pod wrażeniem, że wsparł nas, a nie SuperLigę. PSG chce po prostu wygrać Champions League, to nie jest polityczny projekt Kataru. Chcą promować swoje marki, jak my promujemy naszych sponsorów. Każde państwo może się promować. Dopóki przestrzegają zasad, nie widzę problemu – rzucił.

– My nie pozyskujemy funduszy od karteli narkotykowych! To są poważne firmy, które chcą inwestować, promować futbol i przy okazji oczywiście siebie […] Bez UEFA futbol byłby martwy w 45 z 55 krajów w Europie – stwierdził odważnie Ceferin.

Podatek od luksusu zamiast Finansowego Fair Play

Jedną z ciekawszych kwestii jest też projekt, który kiedyś może zastąpić Finansowe Fair Play. – Jestem za wprowadzeniem limitów płacowych, ale czy Unia Europejska zezwala na taki model? Powinniśmy rozmawiać raczej o równowadze konkurencyjnej i ograniczaniu wydatków przez kluby. Na przykład: jeśli przekroczą ustalony maksymalny pułap, niech zapłacą podatek, który zostanie rozdystrybuowany do innych klubów – opowiadał prezes UEFA.

– Ten podatek powinien być bardzo wysoki. Jeżeli ktoś wyda na przykład 500 milionów, a mógł maksymalnie 300, to powinien zapłacić kolejne 200 na rzecz innych drużyn. Nie ma jednak jeszcze ostatecznej decyzji co do tego. Mam nadzieję, że temat limitów płacowych i wspomnianego „podatku od luksusu” zamkniemy do końca tego roku, a najpóźniej do końca bieżącego sezonu – zakończył Ceferin.

Czytaj też:

Kto zastąpi Vitala Heynena w roli trenera reprezentacji Polski? Jest zaskakujący kandydat