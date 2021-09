Opolskie. Dramatyczne sceny na boisku. U piłkarza doszło do zatrzymania akcji serca

Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło w niedzielę 12 września w Kruszynie leżącej na terenie województwa opolskiego. To tam zorganizowano mecz 4. kolejki rozgrywek klasy A między lokalnym klubem LZS Kruszyna-Prędocin a LZS Burza Lipki. Podczas spotkania u jednego z piłkarzy doszło do zatrzymania krążenia. 31-latkowi z pomocą ruszyli ratownicy pogotowia oraz strażacy.

Na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak przekazał dyżurny w rozmowie z RMF FM, mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe. – Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem – dodał.

Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia przekazał lokalny portal prostozopolskiego.pl. Jak przekazano, przytomność stracił zawodnik LZS Burza Lipki. – Strażacy przez pierwsze 15 minut prowadzili akcję reanimacyjną. Po 15 minutach akcję przejęła załoga lądującego śmigłowca LPR. Po 45 minutach udało przywrócić się funkcje życiowe. – przekazał w rozmowie z portalem mł. asp. Marek Zagórski z Państwowej Straży pożarnej w Brzegu. Piłkarz trafił do szpitala w Opolu.

