Mecze Legii Warszawa w Lidze Europy w TVP? Tak, ale jest jeden haczyk

Już 15 września mistrzowie Polski rozpoczną zmagania w fazie grupowej Ligi Europy, do której awansowali pierwszy raz od pięciu lat. Korzystne informacje dla kibiców w tej sprawie przekazał portal wirtualnemedia.pl. W artykule z tego serwisu czytamy, że TVP ma pokazywać mecze Legii z tych rozgrywek w otwartych kanałach.

Porozumienie TVP Sport i Viaplay

Dotychczas wydawało się, że aby śledzić poczynania podopiecznych Czesława Michniewicza, trzeba będzie skorzystać z usług serwisu streamingowego Viaplay. Prawda do transmisji spotkań Ligi Europy w latach 2021-2024 należą bowiem do firmy NENT Group, do której należy wspomniana platforma.

Telewizja Polska postanowiła jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu fanów i wykupiła sublicencję. Niestety jednak nawet w tej sytuacji nie wszystkie mecze Legii TVP pokaże na żywo. Tak będzie jedynie w przypadku spotkań domowych, rozgrywanych przy Łazienkowskiej. Wyjazdowe w formie „live” nadal będą dostępne wyłącznie na antenie Viaplay, zaś TVP pokaże tylko retransmisje.

„Jak nie można mieć wszystkiego, to trzeba poszukać kompromisu. Trudne czasy, myślimy kreatywnie” – napisał na ten temat na Twitterze Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport.

Kiedy mecz Spartak Moskwa – Legia Warszawa i gdzie go oglądać?

W grupie Ligi Europy Legia zmierzy się z takimi zespołami jak Spartak Moskwa, Napoli i Leicester City. Już w tę środę, 15 września, stołeczna drużyna zmierzy się Rosjanami na wyjeździe. Mecz zaplanowano na godzinę 16:30 czasu polskiego i tak jak zostało wyżej wspomniane, spotkanie na żywo będzie dostępne wyłącznie w Viaplay. TVP pokaże wyłącznie powtórkę.

