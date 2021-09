Nietypowy początek derbów Bukaresztu. Dlaczego piłkarze wyszli z szatni z psami?

Wieczorem 12 września rozegrane zostało jedno z najważniejszych starć w lidze rumuńskiej – derby Bukaresztu. FCSB (dawniej Steaua Bukareszt) wygrała z Dinamem aż 6:0 po golach Keseru, Popescu, Paulo Viniciusa, Cordei, Gheorghe’a i Mirona. Bynajmniej jednak nie ze względu na wynik mecz ten przyciągnął uwagę kibiców z innych części świata. Piłkarze jednej z drużyn wyszli bowiem na mecz z… Psami.

Akcja promująca adopcje psów przed derbami Bukaresztu

O co chodziło w całej akcji? Idea była szlachetna – chodziło o to, aby przy okazji najbardziej prestiżowego meczu w Rumunii wesprzeć adopcję zwierząt ze schronisk. Piłkarze chcieli w ten sposób zwrócić uwagę kibicom na ten problem. Była to doskonała okazja, ponieważ na stadionie FCSB zgromadziło się ponad 36 tysięcy osób.

Co ciekawe historia ta ma również drugie dno. Początkowo zapowiadano, że zawodnicy obu zespołów wyjdą na mecz w asyście psów, jednakże gospodarze w końcu nie zdecydowali się na taki ruch. Ma to związek z faktem, że Dinamo nosi pseudonim „Czerwone Psy”, więc ze względu na animozje pomiędzy nimi a FCSB, podopieczni Edwarda Iordanescu zrezygnowali z udziału w akcji.

Aktualnie FCSB zajmuje piąte miejsce w lidze rumuńskiej ze stratą dziewięciu punktów do pierwszego CFR Cluj. Dinamo jest na miejscu czternastym (na szesnaście ogółem). Czerwone Psy przegrały pięć ostatnich meczów i w żadnych z nich nie strzeliły nawet gola.

