Legia Warszawa chce nawiązać do sukcesu sprzed lat. Rywalem Spartak Moskwa

Legia Warszawa w rozgrywkach Ligi Europy trafiła do grupy C po odpadnięciu w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb. Stołeczny klub w drodze po fazę grupową LE pokonał jeszcze Slavię Praga. W grupie, oprócz Spartaka Moskwa, mamy jeszcze Napoli i Leicester City.

To uznane firmy w swoich ligach, które przyzwyczaiły się do gry w Champions League, a nie stopień niżej. Łatwo nie będzie, ale z kim zdobywać punkty do klubowego rankingu europejskiego i budować swoją markę jak nie z tak wielkimi klubami? Legioniści muszą pokazać jednak lepsze oblicze w meczach ze wspomnianymi rywalami niż to, które prezentują w Ekstraklasie.

Oba zespoły przed ważnym starciem

Podopieczni trenera Czesława Michniewicza w lidze prezentują się poniżej oczekiwań. Ostatnie dwa spotkanie to porażki po 0:1 z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław. Niska skuteczność może martwić, ale w europejskich pucharach stołeczna drużyna w poprzednich sześciu meczach trafiła do siatki rywala osiem razy. Dobrze prezentują się nowe nabytki klubu ze stolicy, napastnicy Ernest Muci i Mahir Emreli.

Spartak Moskwa tak jak Legia grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tam okazał się słabszy w dwumeczu od Benfiki Lizbona. Zawodnicy trenera Ruia Vitorii w lidze dobre występy przeplatają tymi kiepskimi. Ostatni mecz to wygrana z zespołem FK Chimki 3:1 i pełna dominacja w spotkaniu, a wcześniejsze starcie to niespodziewana porażka 1:2 z PFK Soczi.

Drużyny z Rosji i Polski spotkały się ze sobą 10 lat temu w kwalifikacjach do Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu przy Łazienkowskiej padł remis 2:2. Podczas rewanżu w Moskwie, drużyna prowadzona wtedy przez Macieja Skorżę w 27 minucie przegrywała już 2:0, ale do przerwy udało się jej wyrównać. W drugiej połowie bramkę na wagę awansu, już w doliczonym czasie gry zdobył Janusz Gol. Dzięki temu trafieniu, Legia pierwszy raz w historii zagrała w Lidze Europy UEFA.

Spartak Moskwa – Legia Warszawa. Relacja na żywo

Mecz Spartak Moskwa – Legia Warszawa odbędzie się 15 września o godzinie 16:30 czasu polskiego na stadionie Otkrytije Arena. Sędzią spotkania będzie Nikola Dabanović z Czarnogóry. Pierwsze starcie stołecznego klubu będzie można oglądać na platformie Viaplay. Zapraszamy na śledzenie relacji z meczu na żywo na naszej stronie.

