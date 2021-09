Leicester zagra z Napoli. To grupowi rywale Legii Warszawa

Leicester i Napoli występują w grupie ze Spartakiem Moskwa i jedynym klubem reprezentującym w tych rozgrywkach Polskę – Legią Warszawa. Stołeczna drużyna rozpoczęła zmagania w europejskich pucharach nadzwyczaj dobrze, ponieważ wygrała ze Spartakiem 1:0. Obecnie mistrz Polski zajmuje 1. miejsce w grupie, a w czwartek późnym wieczorem przekonamy się, czy taki stan rzeczy się utrzyma.

Poczynania ligowe Leicester i Napoli

Leicester zaczęło sezon w bardzo dobrym stylu – wygrywając mecz o Tarczę Wspólnoty z Manchesterem City. Gdy zaczęły się zmagania ligowe można powiedzieć, że Lisy grają „w kratkę” i to dosłownie. Pierwsze i trzecie spotkanie podopiecznych Brendana Rodgersa to zwycięstwa (1:0 z Wolverhapmton i 2:1 z Norwich). Natomiast drugie i czwarte to porażka kolejno z West Hamem (1:4) i z Manchesterem City (0:1).

Napoli prezentuje od początku sezonu o wiele bardziej stabilną formę niż ich czwartkowy przeciwnik. Włoski klub zagrał do tej pory trzy mecze w Serie A, w każdy z nich strzelił po dwie bramki i w sumie zanotował trzy wygrane. Ostatnia z nich jest najbardziej prestiżowa, ponieważ podopieczni Luciano Spallettiego ograli Juventus.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Leicester – Napoli rozpocznie się w czwartek 16 września o godzinie 21. Spotkanie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.

