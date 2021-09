Były piłkarz Bayeru i Fenerbahce podejrzany o morderstwo. Powodem była błahostka

Sezer Ozturk, były piłkarz takich klubów jak Bayer Leverkusen, Fenerbahce czy Besiktas, jest poszukiwany przez tureckie organy ścigania. Tamtejsza policja uważa, że 36-latek jest odpowiedzialny za zbrodnię, do której doszło na jednej z ulic w Sile, w okolicach Stambułu.

Tragedia po sprzeczce na drodze

Miałby to być efekt awantury, do której doszło 19 września. Powód to błahostka – chodziło o nieustąpienie pierwszeństwa na drodze. Kłótnia dwóch kierowców (jednym z nich miał być Ozturk) szybko przerodziła się w szarpaninę, a następnie bójkę. Mężczyźni podróżujący z byłym piłkarzem mieli przy sobie nóż i dźgnęli nim mężczyznę z drugiego auta. Jego 24-letni towarzysz miał zostać zastrzelony z broni palnej.

Na portalu fanatik.com.tr cytowana jest wypowiedź świadka całego zdarzenia. – Usłyszeliśmy kilka wystrzałów. Ten człowiek po chwili stamtąd uciekł. Początkowo nie było między nimi wrogości – powiedział.

Jeden z agresorów się przyznał

W tej chwili policja stara się ustalić, kto ranił jednego z mężczyzn nożem, a kto pociągnął za spust. Być może w dochodzeniu do prawdy pomoże jeden z agresorów, który dwa dni po tragedii dobrowolnie zgłosił się na policję i został aresztowany. Pozostali mężczyźni, w tym były piłkarz Sezer Ozturk, są poszukiwani, podobnie jak pojazd (zarejestrowany w Niemczech), którym się poruszali.

