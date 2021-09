Lewandowski bez większych szans na Złotą Piłkę? Wiadomo, kiedy wręczenie nagrody

W 2020 roku magazyn „France Football” zrezygnował z organizowania gali wręczenia Złotej Piłki, co wywołało kontrowersje, szczególnie wśród polskich kibiców. Niemal pewne było, że statuetka powędruje do Roberta Lewandowskiego, który po zdobyciu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium był najpoważniejszym kandydatem do nagrody. Kapitan Biało-Czerwonych musiał jednak zadowolić się tylko tytułem Piłkarza roku FIFA.

Dwóch głównych faworytów

Po roku przerwy prestiżowa statuetka ponownie zostanie wręczona. Również teraz Lewandowski jest wymieniany w gronie faworytów do wygrania plebiscytu, chociaż jego szanse na pierwsze miejsce w zestawieniu nie są tak wysokie, jak rok temu. Szczególnie, że Polak nie odnotował żadnego sukcesu z kadrą narodową oraz nie triumfował w Lidze Mistrzów.

Głównym pretendentem do zdobycia Złotej Piłki zdaje się być Lionel Messi, który razem z reprezentacją Argentyny wygrał Copa America. Zawodnik PSG o statuetkę powalczy prawdopodobnie z Jorginho, który również ma za sobą świetny sezon. Włoch sięgnął z Azzurri po mistrzostwo Europy, a wcześniej razem z Chelsea wygrał Ligę Mistrzów.

The Blues prawdopodobnie będą mieli jeszcze jednego przedstawiciela w czołówce rankingu. Jednym z faworytów jest bowiem N'Golo Kante, który uznawany jest za jednego z reżyserów sukcesów londyńskiego klubu.

Ogłoszenie listy 30 nominowanych piłkarzy nastąpi 8 października. Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się z kolei 29 listopada w Paryżu, a konkretnie w Theatre du Chatelet.

