Kateryna Monzul była pierwszą taką kobietą. Poprowadzi kolejny mecz mężczyzn

Mecz Andora – Anglia odbędzie się w sobotę 9 października o godzinie 20:45. Synowie Albionu są oczywiście zdecydowanymi faworytami spotkania. Piłkarze Garetha Southgate'a mają już na swoim koncie 16 punktów i tylko dwie stracone bramki (obie w meczach z Polską). Andorczycy natomiast wygrali tylko jeden mecz w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata i dokonali tego w potyczce z San Marino.

Sędziować będą same kobiety

Na przestrzeni lat kobiety coraz częściej są dopuszczane do sędziowania męskiej piłki. Mecz Andora – Anglia będzie w całość poprowadzony przez damski zespół. Na jego czele stanie Kateryna Monzul z Ukrainy. Jej asystentkami będą Maryna Striletska i Svitlana Grushko. To pierwszy mecz reprezentacji Anglii, który będzie poprowadzony przez same kobiety. To pokazuje, że panie dostają do poprowadzenia coraz bardziej prestiżowe potyczki.

Sędzia główna Monzul była również pierwszą kobietą, która poprowadziła damski zespół sędziowski w międzynarodowym meczu seniorów. Taka sytuacja wydarzyła się rok temu podczas spotkania między San Marino i Gibraltarem. Co więcej, w 2016 roku pani arbiter jako pierwsza sędziowała najlepsze męskie rozgrywki w swoim kraju.

Polska w grupie z Anglią i Andorą

W grupie z Anglią i Andorą jest również Polska, która rozegra w sobotę spotkanie z San Marino. Podczas tej potyczki pożegnamy Łukasza Fabiańskiego, który oficjalnie zakończy karierę reprezentacyjną.

