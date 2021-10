Fantastyczny powrót mistrzów świata! Francja melduje się w finale Ligi Narodów

W pierwszym półfinale Ligi Narodów UEFA Włochy mierzyły się z Hiszpanią. Mecz zakończył się dla Italii bardzo słabo, ponieważ przegrała ona z La Roja 1:2 i przerwała imponującą passę 37 meczów bez porażki. Czwartkowy mecz wyłonił drugiego uczestnika finału, a będzie nim Francja.

Belgia zdominowała pierwszą część spotkania

Reprezentacja Belgii miała szansę wyjść na prowadzenie juz w 4. minucie spotkania. Romelu Lukaku dograł z prawej strony piłkę w pole karne, tam pogubił się przy interwencji obrońca i szansę na strzał otrzymał Kevin de Bruyne. Ten uderzył bardzo mocno, ale dobrą interwencją popisał się Hugo Lloris. Przez podan pół godziny spotkanie wyglądało na wyrównanie, ale ostatnie 10 minut zweryfikowało ową równość.

W 37. minucie do bramki rywali trafił Yannick Carrasco. Zawodnik z ostrego kąta, niespodziewanie oddał strzał i oszukał wszystkich przeciwników łącznie z bramkarzem, który nie zdołał nawet ruszyć się w stronę przelatującej obok niego futbolówki. Trzy minuty później było 2:0. Romelu Lukaku dostał piłkę od de Bruyne, przepuścił ją między nogami, obiegł obrońcę i świetnie uderzył pokonując Llorisa.

Francja wróciła do gry

Drugi oddech dał Francji Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt dostał podanie w pole karne od Kyliana Mbappe i w dużym tłoku oddał strzał lewą nogą, zdobywając bramkę kontaktową. Sześć minut później sędzia Daniel Siebert podyktował rzut karny za faul na Antoinie Griezmannie. Do wykonania jedenastki podszedł Mbappe, który idealnie wykończył stały fragment gry w prawe okienko. Thibaur Courtois wyczuł intencje napastnika, ale uderzenie było za mocne i za precyzyjne.

Wydawało się, że Belgia w ostatniej chwili wyszarpie zwycięstwo, bowiem Lukaku trafił do bramki po podaniu z lewej strony od jednego z kolegów. Wtedy do głosu doszedł jednak VAR, który doszukał się w akcjo ofensywnej spalonego. Mistrzowie świata natomiast odpowiedzieli w najlepszy możliwy sposób – strzelając bramkę w 90. minucie. Jeśli kibice w Turynie mieli nadzieję na dogrywkę, mocno się rozczarowali. Bohaterem Trójkolorowych został Theo Hernandez, na co dzień zawodnik AC Milanu.

Kiedy finał Ligi Narodów?

Finał Ligi Narodów odbędzie się w niedzielę 10 października. Francja zmierzy się w nim z Hiszpanią, która wcześniej wyeliminowała Włochów.

