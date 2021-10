Łukasz Fabiański zszedł z boiska w 57. minucie meczu. Dlaczego?

Sobotni mecz na PGE Narodowym to ostatni występ Łukasza Fabiańskiego w kadrze narodowej. „Fabian”, który kończy reprezentacyjną karierę z wynikiem 57 meczów rozegranych w biało-czerwonych barwach, został pożegnany w poruszający sposób. Golkiper opuścił murawę w 57. minucie spotkania, a w jego ręce powędrowała wyjątkowa pamiątka – tablica z wymienionymi jego wszystkimi występami w kadrze.

twitter

Kariera Łukasza Fabiańskiego

Łukasz Fabiański w 27 spośród 57 reprezentacyjnych występów zdołał zachować czyste konto. W koszulce z orzełkiem na piersi spędził na murawie blisko 4,5 tysiąca minut. „Fabian” zaczął dostawać regularne powołania dopiero w 2011 roku, pięć lat po swoim debiucie. Z Euro 2012 rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie wyeliminował go uraz pleców. Na mistrzostwa świata w 2014 roku nasza reprezentacja nie pojechała, więc bramkarza West Hamu ominęła kolejna okazja do występów w prestiżowych międzynarodowych rozgrywkach. Później natomiast nadszedł czas mistrzostw Europy 2016 i to na tym turnieju golkiper pokazał swoje najlepsze oblicze.

Czytaj też:

Koniec pewnej epoki. Te interwencje Fabiańskiego przeszły do historii