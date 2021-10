Polskiemu trenerowi puściły nerwy. „Piep***** się z piłką, jakby to była piękna pani”

Widzew Łódź po dwunastu kolejkach I ligi ma cztery punkty przewagi nad drugą Koroną Kielce. Drużyna prowadzona przez Janusza Niedźwiedzia umocniła się na pozycji lidera dzięki wygranej z GKS Jastrzębie. Mecz rozgrywany w niedzielę 10 października zakończył się wygraną 3:1 łódzkiego zespołu, który od początku sezonu strzelił już 26 bramek.

Jacek Trzeciak nie przebierał w słowach

GKS z kolei po porażce z Widzewem zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Rozczarowania wynikiem i postawą swojej drużyny nie krył Jacek Trzeciak, który po spotkaniu rozmawiał z dziennikarzami Widzew TV. – Znów zagraliśmy bardzo dobrze, ale przegraliśmy jak zwykle – stwierdził trener klubu z Jastrzębia-Zdroju. – Walą w nas wszyscy, że gramy słabo, co jest po prostu gó*** prawdą. Podchodzimy do każdego meczu zdeterminowani, z myślą, że walczymy o życie. Jesteśmy Ślązakami i chcemy grać za ten klub – podkreślał.

Trzeciak pokusił się także o analizę gry swoich zawodników, zestawiając ją z postawą rywali. – Różnica między nami a Widzewem polegała dzisiaj na tym, że my wyprowadzając piłkę, dochodząc do sytuacji strzeleckich, po prostu piep***** się z tą piłką, jakby to była jakaś piękna pani. Natomiast Widzew po prostu idzie i chce strzelić bramkę – kontynuował wyraźnie poddenerwowany szkoleniowiec.

Trener GKS dalej także nie przebierał w słowach. – Do cholery jasnej, to nie jest konkurs piękności. Tutaj nie musi być wszystko ładnie i nie musi być piłka ustawiona z linią. Jak będziemy tak grali, to po prostu nie jesteśmy w stanie wygrać meczu – dodawał.

