Angielska federacja piłkarska ukarana. To konsekwencja finałowego meczu Euro 2020

11 lipca odbył się finał mistrzostw Europy, w którym grała Anglia i Włochy. Spotkanie miało miejsce w Londynie na stadionie Wembley. Przed meczem nie obyło się bez kontrowersyjnych zachowań kibiców, które wpłynęły na karę, jaką poniesie angielska federacja.

Zamieszki przed meczem Anglia – Włochy

Duże zamieszanie przed finałem Euro 2020 wywołali kibice, którzy bez biletów wtargnęli na teren stadionu. W wyniku prób nielegalnego przedostania się na trybuny wielu kibiców uprawnionych do oglądania meczu mimowolnie wzięło udział w zbiorowej panice. Jedną z takich osób był ojciec Harry'ego Maguire'a. Piłkarz po czasie powiedział, że członek jego rodziny miał wtedy problemy z oddychaniem. W wyniku zamieszania aresztowano 51 osób zaangażowanych w proceder. 26 z nich zostało zatrzymanych już na stadionie.

Kara dla FA

Angielska federacja piłkarska została ukarana grzywną w wysokości 100 tys. euro. Dodatkowo jeden mecz reprezentacji narodowej pod szyldem UEFA zostanie rozegrany przez Synów Albionu bez publiczności. Nastąpi to w ramach rozgrywek Ligi Narodów, dopiero w czerwcu 2022 roku. „Jesteśmy rozczarowani decyzją UEFA, ale przyjmujemy ją do wiadomości” – napisano w imieniu całej organizacji FA.

Reprezentacja Anglii będzie mogła rozegrać mecz eliminacyjny do mistrzostw świata z Albanią przy pełnym stadionie, ponieważ jest on organizowany przez FIFA. Synom Albionu zostały jeszcze dwa spotkania. Oprócz wspomnianej domowej potyczki z Albanią czeka ich jeszcze wyjazd do San Marino. Podopieczni Garetha Southgate'a są o krok od bezpośredniej kwalifikacji do mistrzostw świata w Katarze. W tym momencie mają na koncie 20 punktów. Za swoimi plecami mają natomiast drugą Polskę (17 punktów) i trzecią Albanię (15 punktów).

