FIFA wyda własną grę piłkarską? To może być koniec współpracy z EA Sports

FIFA i EA Sports w ostatnich tygodniach nie darzą się ciepłymi uczuciami. Kanadyjskie studio producenckie wydało najpierw oficjalne oświadczenie, w którym powiadomiło opinię publiczną, że organizacja zrzeszająca narodowe federacje piłki nożnej wymaga od niego miliarda dolarów za czteroletnią umowę licencyjną. Na to FIFA odpowiedziała komunikatem prasowym, w którym stwierdziła, że jest gotowa samodzielnie wejść na rynek gier komputerowych.

FIFA stworzy własną grę?

FIFA przyznała, że ma możliwość wkroczenia do esportu na własną rękę, bez pomocy kanadyjskiego studia. Na początku jednak może to przynieść im duże straty. 60 proc. z 265 milionów przychodu z ostatniego rocznego sprawozdania, pochodzi z praw licencyjnych z producentami gier. Lwia część pieniędzy to efekt współpracy z EA Sports.

FIFA znalazła już nawet okres, w którym chciałaby wprowadzić swoją nową grę na rynek. Organizacja chciałaby wykorzystać do promocji produktu wydarzenia takie, jak mistrzostwa świata i mistrzostwa świata kobiet, które w sumie przynoszą około pięciu miliardów widzów.

EA Sports przygotowało już nową nazwę

„Spoglądając w przyszłość, myślimy też nad zmianą tytułu naszych futbolowych gier EA SPORTS na całym świecie. Oznacza to, że analizujemy umowę do korzystania z nazwy zawartą z organizacją FIFA, przy czym umowa ta jest niezależna od pozostałych oficjalnych umów partnerskich i licencyjnych” – napisał w oficjalnym oświadczeniu Cam Weber, dyrektor generalny EA Sports Group.

Nowa gra kanadyjskiego studia miałaby się nazywać „EA Sports FC”. Warto zaznaczyć, że umowa z FIFA dotyczy głównie nazwy. Wszelkie inne aspekty jak nazwiska piłkarzy czy rozgrywki Ligi Mistrzów, La Liga czy Premier League są na oddzielnych umowach licencyjnych.

