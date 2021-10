Reprezentant Senegalu zatrzymany pod zarzutem seksualnego wykorzystywania nieletnich

Wieczorem 19 października z Francji napłynęły szokujące wiadomości. Na portalu tamtejszej telewizji RMC Sport ukazał się artykuł, w którym opisana została skandaliczna historia jednego z zawodników Nimes. Gracz drużyny z Ligue 2 został zatrzymany przez policję, a w jego sprawie wszczęto śledztwo.

Przypadek ujawnił możliwe przestępstwo piłkarza Nimes

Cała sprawa wypłynęła na światło dziennie przypadkowo i to dlatego, że sam piłkarz stawił się na posterunku. Zgłosił się jednak z inną sprawą. Stróżów prawa poinformował o niedawnej kradzieży auta. Podał wszystkie szczegóły, licząc, że policja pomoże mu odzyskać pojazd.

W podobnym czasie na inny komisariat trafiła młoda dziewczyna, która próbowała sprzedać to samo skradzione auto. Nie udało jej się, a zamiast tego sprawa trafiła na policję. W trakcie zeznać nastolatka wyznała, że zanim przejęła samochód, uprawiała w nim seks z jego właścicielem. Tym okazał się właśnie wspomniany zawodnik Nimes. Ponadto powiedziała, że towarzyszyła im jeszcze jedna młodociana, i jednak dorosła osoba. Dziewczyna stwierdziła, że od gracza Nimes otrzymała zapłatę za odbycie stosunku płciowego.

Kim jest zatrzymany zawodnik?

Śledczy wezwali więc piłkarza, aby ustalić więcej faktów, a następnie aresztowali go. W efekcie opuścił on ostatni mecz swojej drużyny – przegrany 0:2 z AJ Ajaccio. Według RMC Sport jest on podejrzany o seksualne wykorzystywanie nieletnich. Nimes wciąż nie odniosło się do całej sprawy w sposób oficjalny. L'Equpie twierdzi, że zatrzymanym piłkarzem jest Sidy Sarr, defensywny pomocnik, sześciokrotny reprezentant Senegalu.

To kolejny tego typu przypadek w europejskim futbolu w krótkim czasie. Wcześniej o przestępstwa na tle seksualnym oskarżeni zostali Benjamin Mendy z Manchesteru City oraz Yves Bissouma z Brightonu.

