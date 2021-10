Profesjonalny piłkarz dokonał coming outu. „Jak dorastałem, czułem, że muszę się z tym kryć”

W świecie piłki nożnej pojawia się wiele gestów wsparcia dla społeczności LGBT. Kapitanowie drużyn zakładają często tęczowe opaski na znak równości, kluby prowadzą kampanie uświadamiające, a nawet mają specjalne organizacje klubowe, które stricte zrzeszają nieheteronormatywnych kibiców danych zespołów. Ciągle jednak mało jest piłkarzy, którzy przyznają otwarcie, że są homoseksualni.

Josh Cavallo wyznał, że jest gejem

W oficjalnym oświadczeniu wideo, na Twitterze swojej drużyny Adelaide United, Josh Cavallo określił publicznie swoją orientację. – Jestem piłkarzem i jestem gejem – powiedział zawodnik. Cavallo tłumaczył, że podczas dojrzewania czuł, że musi się ukrywać, ponieważ myślał, że nie będzie mógł uprawiać ukochanego sportu i być prawdziwym sobą naraz.

– Bycie gejem i granie w piłkę były dwoma oddzielnymi światami – stwierdził Australijczyk. – Jestem zmęczony udawaniem – powiedział Cavallo. Zawodnik przyznał, że nie ma już siły wieść podwójnego życia i że jest to coś wykańczającego.

Australijczyk pierwszym takim przypadkiem?

Historia zna parę przypadków profesjonalistów, którzy dopiero po zakończeniu kariery piłkarza ujawniali, że są homoseksualistami. Cavallo zwraca jednak uwagę na to, że ciągle brakuje w piłce nożnej zawodników, którzy są po coming oucie. Australijczyk powiedział również, że zna innych piłkarzy, którzy „żyją w ciszy”. „Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni” – napisał w wiadomości do kibiców na swoim profilu.

