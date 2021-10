Rodzina Cristiano Ronaldo się powiększy. Jego partnerka jest w ciąży bliźniaczej

Cristiano Ronaldo jest ojcem już czwórki dzieci. Portugalski piłkarz ma jednak ambicje na szerszą gromadkę pociech. Wraz ze swoją partnerką Georginą Rodriguez ogłosili w social mediach, że wspólnie spodziewają się bliźniaków.

Rodzina Ronaldo

Cristiano Ronaldo Junior (urodzony w 2010 roku) to najstarszy syn portugalskiego piłkarza. Tożsamość matki pierworodnego dziecka zawodnika Manchesteru United nie jest do tej pory znana. Wiadomo, że chłopiec został urodzony przez matkę zastępczą w Stanach Zjednoczonych. Kobieta ponoć zrzekła się wszelkich praw do opieki nad dzieckiem i wspólnie z Ronaldo postanowiła nie wyjawiać jej tożsamości światu.

Prawie siedem lat później na świat przyszli Eva Maria i Mateo – bliźniacy, którzy, jak podaje „Daily Mail” zostali poczęci z zamrożonych embrionów w klinice macierzyństwa zastępczego w San Diego. Matką czwartego dziecka jest obecna partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez, która w listopadzie 2017 roku wydała na świat Alanę Martinę. Okazuje się, że rodzina piłkarza Manchesteru jeszcze urośnie.

Ronaldo oczekuje narodzin bliźniaków

Cristiano Ronaldo poinformował na swoim Instagramie, że wraz z Georginą oczekują narodzin bliźniaków. „Nasze serca są przepełnione miłością. Nie możemy się doczekać, by was zobaczyć” – napisał obok zdjęcia portugalski gwiazdor. Oznacza to, że już za kilka miesięcy Portugalczyk będzie miał sześcioro potomków.

instagramCzytaj też:

Barcelona dogadała się z nowym trenerem? Mowa o legendzie katalońskiego klubu