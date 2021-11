Najpierw Ferguson, potem Wenger, a teraz on. Trener zwolniony po piętnastu latach

W reprezentacji Urugwaju właśnie zakończyła się pewna epoka. Był to okres pełny nawiązań do dawnej świetności, ale też sporych rozczarowań. Po jednym z nich tamtejsza federacja zdecydowała się na ruch, o który nie pokusiła się przez 15 lat. Właśnie przez taki czas jej szkoleniowcem był Oscar Tabarez. Teraz jednak ten 74-letni trener pożegnał się z posadą.

Oscar Tabarez zwolniony z reprezentacji Urugwaju. Jest komunikat

Na oficjalnym profilu twitterowym AUF (Urugwajskiego Związku Piłki Nożnej) pojawiło się oświadczenie, w którym federacja poinformowała o tym ruchu. „Postanowiliśmy zakończyć współpracę z selekcjonerem Oscarem Tabarezem oraz resztą jego sztabu szkoleniowego. Przyznajemy, że ta decyzja nie była łatwa, biorąc pod uwagę wkład, jaki miał trener w rozwój urugwajskiego futbolu. Doceniamy i dziękujemy za wszystko to, co sprawiło, że Urugwaj znów stał się jedną z najsilniejszych drużyn na świecie. Kadencja trenera Tabareza była jednym z najbardziej owocnych okresów w naszej historii” – czytamy w komunikacie.

Eliminacje MŚ 2022. Sytuacja Urugwaju w tabeli

Oprócz tego w krótki sposób odniesiono się również do tego, z jakiego powodu zdecydowano się na zakończenie współpracy z El Maestro, jak nazywany jest ten szkoleniowiec. Głównie chodzi o niesatysfakcjonujące wyniki. Czarę goryczy przelało spotkanie z Boliwią, które La Celeste przegrali 0:3. Co prawda na wyjeździe – a w Boliwii zawsze panują fatalne warunki atmosferyczne ze względu na położenie kraju – ale to nie było wystarczające tłumaczenie dla działaczy.

Ci przestraszyli się, że Urugwaju może nawet zabraknąć na mundialu w Katarze. Obecnie Los Charruas zajmują bowiem siódme miejsce w tabeli kwalifikacji. Awans na mistrzostwa świata wywalczą cztery zespoły, a piąta powalczy o to w barażach. Tabarez zostawił drużynę na siódmej lokacie, ze stratą zaledwie jednego oczka do czwartej Kolumbii i piątego Peru.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi tę żywą legendę urugwajskiego futbolu. Niewykluczone, że będzie to Diego Aguirre.

Czytaj też:

Wojciech Kowalczyk o przyszłości reprezentacji Polski. „Bez nich jesteśmy w czarnej d****”