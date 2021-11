Jorginho wśród najlepszych piłkarzy świata. Włoch doceniony podczas gali Złotej Piłki

Pochodzący z Brazylii Jorginho swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Hellasie Verona. To właśnie tam „kiełkował” talent zawodnika, który kilkanaście lat później stał się filarem Chelsea i reprezentacji Włoch. Zanim to nastąpiło, pomocnik spędził cztery sezony w Napoli, rozgrywając dla klubu ponad 130 spotkań.

Jorginho królem środka pola

Po dołączeniu do Chelsea, gdzie Jorginho nadal współpracował z Mauricio Sarrim, Włoch stał się filarem The Blues. I chociaż nie jest bramkostrzelnym napastnikiem czy efektownym dryblerem pokroju Ronaldo, Neymara lub Mbappe, to jego wkład w grę całego zespołu pozostaje nieoceniony. Niespełna 30-letni zawodnik ma doskonały przegląd pola i potrafi dyktować tempo gry swoimi zagraniami.

Reprezentant Włoch już na krótko po przejściu na Stamford Bridge zaczął błyszczeć, a media rozpisywały się na temat jego imponujących statystykach dotyczących podań. Wystarczy wspomnieć o meczu przeciwko Newcastle, w którym Jorginho wykonał więcej celnych zagrań do kolegów, niż wszyscy piłkarze Srok razem wzięci.

Ekspert od rzutów karnych

To właśnie skutecznością podań pomocnik Chelsea imponował podczas Euro 2020, dokładając do tego dobrą grę w destrukcji. Kibice jednak i tak najbardziej zapamiętają rzut karny, jaki Jorginho egzekwował w półfinałowym meczu z Hiszpanami. Gracz The Blues podchodził do jedenastki jako ostatni, a jego próba decydowała o tym, czy Włosi zagrają w finale turnieju.

Doświadczony pomocnik ze stoickim spokojem nabiegł na piłkę i po lekkim podskoku posłał futbolówkę obok bezradnego Unaia Simona, wprawiając w osłupienie kibiców na całym świecie. Fani Premier League wiedzą jednak, że Jorginho jest ekspertem od rzutów karnych i nawet mimo ciążącej na nim presji potrafi wykazać się opanowaniem i skutecznością.

Statystyki Jorginho

Jorginho w ubiegłym sezonie Premier League rozegrał 28 spotkań, w których strzelił siedem bramek i odnotował jedną asystę. Te statystyki mogą być jednak mylące, ponieważ tak jak wspomniano wcześniej, piłkarz The Blues jest królem rozegrania, który ma większy wpływ na kreowanie akcji niż jej finalizowanie.

W obecnym sezonie ligowym Jorginho rozegrał 12 spotkań, w których odnotował jedną asystę i dwa trafienia. Do tego dorobku dołożył dwie bramki w pięciu meczach Ligi Mistrzów. To już o jednego gola więcej, niż w poprzedniej edycji rozgrywek, w której 30-latek wybiegał na boisko 12-krotnie.

Jorginho i jego sukcesy

Styl gry Jorginho zapewne pozostałby niezauważony lub niedoceniony na tak wielką skalę, gdyby nie sukcesy osiągane przez reprezentanta Włoch. Gracz Chelsea razem z drużyną sięgnął w maju po triumf w Lidze Europy, pokonując w finale Manchester City. Dwa miesiące później pomocnik razem z kolegami z reprezentacji zdobył mistrzostwo Europy sprawiając, że szybko znalazł się w gronie faworytów do wygrania Złotej Piłki i ostatecznie zajął trzecie miejsce w plebiscycie.

Zanim jednak ogłoszono wyniki plebiscytu „France Football”, Jorginho sięgnął po tytuł Piłkarza Roku UEFA. Reprezentant Włoch z nieznaczną przewagą wyprzedził Kevina De Bruyne i N'Golo Kante, ale zarazem potwierdził, że w ostatnim roku był jednym z najlepszych zawodników globu.

