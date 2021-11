Redaktor naczelny „France Football” o kulisach Złotej Piłki. Zwycięzca już został poinformowany

Kto wygra Złotą Piłkę w 2021 roku? Odpowiedź na to pytanie elektryzuje niezmiennie, choć gala odbędzie się dopiero za kilka dni, czyli 29 listopada. Głównymi kandydatami do zwycięstwa są Robert Lewandowski i Lionel Mdo zwycięstwa są Robert Lewandowskiessi, a w mediach toczą się zażarte dyskusje na temat tego, który z nich powinien zwyciężyć. Te i inne informacje ma już Pascal Ferre, redaktor naczelny magazynu „France Football”.

Wiadomo już, kto wygra Złotą Piłkę – zdradzi to Pascal Ferre

Z dziennikarzem prowadzącym to prestiżowe pismo rozmawiali dziennikarze portalu sportowefakty.wp.pl. Najciekawsza informacja, którą zdradził Francuz, dotyczy właśnie zwycięzcy. – Zamykamy wydanie w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli tuż po gali, dlatego wywiad ze zwycięzcą musiał być przeprowadzony wcześniej – powiedział, ale nie zdradził, do kogo ostatecznie trafi nagroda. W minionych dniach pojawiało się mnóstwo przecieków w tej kwestii, a większość doniesień sugerowała zwycięstwo Messiego.

– 20 proc. głosów przyszło w ostatnich dwóch dniach głosowania. Tak dzieje się w każdej edycji, więc w tym roku nie było odstępstwa od normy – opowiedział Ferre. Co ciekawe mówiło się, że kilku wyborców w ostatnich chwili postanowiło zmienić swoje decyzje i przysłało formularze z nową kolejnością poszczególnych kandydatów. Redaktor naczelny „France Football” wyjaśnił jednak, że było inaczej. – Zezwoliliśmy na to i przyjęliśmy powtórne zgłoszenie. Nie miało to wpływu na wyniki, ponieważ chodzi o jeden przypadek na 170 głosujących dziennikarzy – powiedział.

Kiedy i gdzie oglądać galę przyznania Złotej Piłki? Robert Lewandowski nominowany

Zwycięzcę w plebiscycie Złotej Piłki poznamy wieczorem 29 listopada. Transmisja z gali będzie dostępna na antenie TVP Sport, a rozpocznie się ona około 20:30. Wśród nominowanych są także takie gwiazdy jak Karim Benzema, Bruno Fernandes, Jorginho, Romelu Lukaku czy Cristiano Ronaldo. Mówi się jednak, że żaden z tych zawodników nie ma większych szans na triumf, a pojedynek o nagrodę rozstrzygnie się między Lewandowskim i Messim.

Czytaj też:

Sensacja w Manchesterze United. Ma go przejąć twórca wielkich sukcesów RB Lipsk