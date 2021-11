Robert Lewandowski jest już w Paryżu. Żona piłkarza zdradziła, jak para spędziła wieczór

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet. Na galę zaproszono nie tylko nominowanych zawodników, ale również osoby towarzyszące oraz przedstawicieli klubów. I tak w stolicy Francji oprócz Roberta Lewandowskiego zobaczymy jego żonę, a także trenera Bayernu Monachium Juliena Nagelsmanna, prezesa klubu Olivera Kahna oraz dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski jest już w Paryżu

Z aktywności Anny Lewandowskiej w mediach społecznościowych wynika, że razem z mężem pojawiła się w Paryżu dzień przed galą. Para poszła na kolację do restauracji, a zdjęcie ze wspólnie spędzonego wieczoru pojawiło się na Instagramie.

Trenerka personalna spędziła czas także z towarzyszącymi jej makijażystką Patrycją Dobrzeniecką, charakteryzatorką włosów Marylą Dudą oraz stylistką, Karlą Gruszecką. Do Paryża przyleciała również siostra piłkarza, Kamila Lewandowska-Miros.

Złota Piłka 2021. O której godzinie rozpocznie się gala?

Gala wręczenia Złotej Piłki rozpocznie się o godz. 20:30 w poniedziałek 29 listopada. Uroczystość, podczas której poznamy nazwisko najlepszego piłkarza na świecie, odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet, który został wybudowany w XIX wieku. Teatr położony nieopodal Sekwany może pomieścić nawet 2500 osób.

Złota Piłka 2021. Transmisja gali

Transmisję ceremonii wręczenia Złotej Piłki przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja tekstowa na żywo z gali będzie z kolei dostępna na Wprost.pl.

I chociaż do nagrody nominowano 30 zawodników, to od kilku tygodni w gronie faworytów do wygrania plebiscytu wymienia się tylko kilka nazwisk. Największe szanse na zdobycie prestiżowej statuetki mają Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema, Jorginho i N'Golo Kante.

