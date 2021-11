NA ŻYWO: Gala wręczenia Złotej Piłki. Robert Lewandowski w gronie faworytów

Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki zdobyła Alexia Putellas z FC Barcelony. 21:16 Teraz nagrodę dla najlepszej piłkarki wręczy Kylian Mbappe. 21:15 Koniec przerwy! 21:15 - Plebiscyty są dodatkiem. Najważniejsze są trofea, które zdobywa się z drużyną - zaznaczył Lewandowski. - Zrobiłem wszystko. Strzeliłem tyle bramek, że tylko dwie osób były w stanie wejść na szczyt i pokazać, że tyle bramek można strzelić - dodał snajper Bayernu. 21:13 Reporter TVP Sport rozmawiał z Robertem Lewandowskim. - Przyjechałem tutaj dobrze się bawić. Wiedziałem, po co przyjeżdżam. Tutaj żadnego zaskoczenia nie ma - zaznaczył polski napastnik. twitter.com 21:09 Trwa chwilowa przerwa w gali. 21:06 A teraz poznamy laureata nagrody dla najlepszego bramkarza roku. 21:06 10. miejsce w plebiscycie zdobył Gianluigi Donnarumma, a na 9. miejscu sklasyfikowano Kyliana Mbappe. 21:05 - Z tych bramek wybrałbym te strzelone wówczas, gdy na trybunach byli kibice - zaznaczył Lewandowski, który przy okazji podziękował swoim fanom za wsparcie. 21:04 Za najładniejszą bramkę uznano trafienie Lewandowskiego w meczu przeciwko Szwecji podczas Euro 2020. twitter.com 21:01 Teraz przypomniano 10 najładniejszych bramek strzelonych przez Roberta Lewandowskiego w tym roku. 21:01 - Najważniejsze jest to, dokąd dążysz. A dla mnie miłość niesie ze sobą najlepsze rzeczy - zaznaczył Lewandowski. 21:00 Napastnik Bayernu Monachium podziękował także kolegom z drużyny zaznaczając, że napastnik jest częścią zespołu. - Dziękuję mojej drużynie, mojej mamie, mojej siostrze - podkreślił. 21:00 - Zawsze jestem gotów, by strzelać gole. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj - zaznaczył Lewandowski. 20:59 Statuetkę dla najlepszego strzelca za rok 2021 zdobył Robert Lewandowski! 20:58 Przypomniano także mecz Bayernu Monachium z Freiburgiem, podczas którego Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera, który strzelił 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. 20:57 - Jego zwinność w polu karnym mi imponowała - podkreślił Polak. Messi stwierdził z kolei, że bardzo wiele nauczył się w czasie, gdy trenerem reprezentacji Argentyny był Maradona. 20:56 - Gerd Mueller był zawsze tam, gdzie piłka. Strzelał gole każdą częścią ciała - przypomniał Lewandowski. 20:55 Kilka ciepłych słów o Maradonie powiedział Messi, a o Muellerze Lewandowski. 20:53 Przypomnijmy, Argentyńczyk zmarł w listopadzie 2020 roku, a Niemiec w sierpniu 2021 roku. 20:53 Teraz moment na oddanie hołdu Gerdowi Muellerowi i Diego Maradonie. 20:51 Didier Drogba wręczył Pedriemu bidon z logo Złotej Piłki. twitter.com 20:49 Gracz Dumy Katalonii podziękował także swoim bliskim oraz Leo Messiemu. 20:49 - Niedawno skończyłem 19 lat. Myślę, że najlepszym sposobem na świętowanie tej rocznicy jest odebranie tej nagrody - zaczął Pedri po odebraniu statuetki. 20:48 Pedri to piłkarz FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, który jest uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia. 20:48 Statuetkę im. Raymonda Kopy za rok 2021 zdobył Pedri! 20:46 Przypomnijmy, rok temu nagrodę zdobył Matthijs de Ligt. 20:45 Za chwilę zostanie wręczona nagroda dla najlepszego młodego piłkarza. Statuetkę wręczy Fabio Cannavaro. 20:42 Czyżby znak, że to Polak sięgnie po statuetkę? :)



twitter.com 20:39 Jak się okazało, statuetki przywieźli Fernando Alonso i Esteban Ocon, czyli kierowcy Formuły 1. 20:39 Złote Piłki wniesiono właśnie na scenę w Theatre Du Chatelet. 20:36 Teraz przypominane są nazwiska piłkarzy, którzy znaleźli się w czołowej "10" plebiscytu. Wśród nich są m.in. Lewandowski, Messi, Benzema, Ronaldo, Kante czy Jorginho. 20:36 Statuetki dla najlepszego piłkarza i piłkarki na świecie dostarczono już do Theatre Du Chatelet. 20:35 Wśród gości obecni są m.in. Oliver Kahn i Fabio Cannavaro. 20:33 - Czekaliśmy dwa lata na powrót Złotej Piłki. Z powodów, które wszyscy znamy, ta przerwa bardzo się wydłużyła - przypomniał Drogba. 20:33 Robert Lewandowski, podobnie jak dwa lata temu, siedzi obok Lionela Messiego 20:32 Ceremonię poprowadzą Sandy Heribert i Didier Drogba, którzy pojawili się już na scenie. 20:31 Zaczynamy! 20:30 Już za chwilę początek ceremonii! 20:27 Lewandowski może liczyć także na wsparcie polskich kibiców:



twitter.com 20:26 Legia Warszawa trzyma kciuki za snajpera Bayernu:



twitter.com 20:24 Lionelowi Messiemu podczas ceremonii będą towarzyszyli najbliżsi:



twitter.com 20:20 Gala wręczenia Złotej Piłki zacznie się już za około 10 minut! 20:17 Wiemy już, którzy zawodnicy znajdą się w czołowej "10" zestawienia:



Złota Piłka 2021. Wiemy, kto jest w najlepszej „10” zestawienia. Połowa z nich gra w Anglii 20:14 Robert Lewandowski przybył już do Theatre Du Chatelet:



twitter.com 20:11 Początek gali już o godz. 20:30. Tymczasem przypominamy najlepsze osiągnięcia Polaków w plebiscycie organizowanym przez „France Football":



Do trzech razy sztuka? Rodacy Lewandowskiego też byli blisko wygrania Złotej Piłki

Przypomnijmy, ubiegłoroczną edycję plebiscytu „France Football” odwołano, przez co Robert Lewandowski stracił szansę na wygranie statuetki. Nie było bowiem tajemnicą, że to Polak ma największe szanse na zwycięstwo w głosowaniu dziennikarzy z całego świata.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski czy Lionel Messi?

Również w tym roku snajper Bayernu Monachium znajduje się w gronie pretendentów do zdobycia Złotej Piłki. Szanse Polaka na triumf są jednak niskie niż rok temu, a według części dziennikarzy po prestiżowe trofeum sięgnie Lionel Messi.

Jeśli Argentyńczyk faktycznie wygrał głosowanie, które zakończyło się 25 października, to dzięki siódmej statuetce poprawi swój własny rekord. Gwiazdor Paris Saint-Germain do tej pory wygrywał plebiscyt sześciokrotnie (2019, 2010, 2011, 2013, 2015, 2019), wyprzedzając w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo (pięć statuetek za lata 2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Jak do tej pory Złotej Piłki nie zdobył żaden Polak. Najbliżej tego osiągnięcia byli Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek, którzy kolejno w latach 1974 i 1982 zajmowali trzecie miejsce. Najlepszym osiągnięciem Lewandowskiego jest z kolei piąte miejsce zajęte w 2015 roku.

Złota Piłka 2021. Lista nominowanych

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Nicolo Barella (Roma)

Karim Benzema (Real Madryt)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kante (Chelsea)

Simon Kjaer (Milan)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Luka Modrić (Real Madryt)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (PSG)

Pedri (FC Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suarez (Atletico Madryt)

