Czy Robert Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę? Internauci nie mają wątpliwości

Nie od dzisiaj wiadomo, że Robert Lewandowski jest jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Snajper Bayernu Monachium jest wymieniany jako pretendent do nagrody zarówno przez dziennikarzy, jak i kibiców. Postanowiliśmy więc zapytać naszych czytelników o to, czy ich zdaniem Polak sięgnie po prestiżową statuetkę.

Na kilka dni przed galą wręczenia Złotej Piłki zapytaliśmy naszych czytelników o to, czy ich zdaniem Robert Lewandowski sięgnie po statuetkę. Internauci swoje głosy mogli oddawać do godz. 20, czyli na pół godziny przed rozpoczęciem ceremonii. Zdecydowana większość głosujących nie ma wątpliwości: to Polak wygrał plebiscyt zorganizowany przez „France Football". Na pytanie: „Czy Robert Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę" twierdząco odpowiedziało 70,1 proc. głosujących. Przeciwnego zdania było 26,99 proc. internautów biorących udział w sondzie, a wariant „nie mam zdania" wskazało 2,92 proc. czytelników. W sumie w głosowaniu wzięło udział 5036 osób. Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski jednym z faworytów Przypomnijmy, w gronie faworytów oprócz Roberta Lewandowskiego znajduje się jeszcze kilku innych zawodników. I chociaż redakcja „France Football" nominowała 30 zawodników, do w mediach przewija się kilka nazwisk. Zdaniem dziennikarzy najpoważniejszym pretendentem do wygranej jest Lionel Messi, dla którego byłby to już siódmy triumf w karierze. Szanse na wysokie miejsce ma także Jorginho, który świetny sezon okrasił wygraniem Ligi Mistrzów z Chelsea i mistrzostwa Europy z reprezentacją Włoch. Zaskoczeniem nie będzie równie obecność w czołówce Karima Benzemy czy N'Golo Kante. Na kilka godzin przed ceremonią podano z kolei nazwiska zawodników uplasowanych na miejscach od 11. do 29. Złota Piłka 2021. Miejsca od 30. do 11. 11. miejsce – Erling Haaland (Borussia Dortmund/ Norwegia) 12. miejsce – Romelu Lukaku (Inter, Chelsea/ Belgia) 13. miejsce – Giorgio Chiellini (Juventus/Włochy) 14. miejsce – Leonardo Bonucci (Juventus/Włochy) 15. miejsce – Raheem Sterling (Manchester City/Anglia) 16. miejsce – Neymar Junior (PSG/ Brazylia) 17. miejsce – Luis Suarez (Atletico Madryt/ Urugwaj) 18. miejsce – Simon Kjaer (Milan/Dania) 19. miejsce – Mason Mount (Chelsea/Anglia) 20. miejsce – Riyad Mahrez (Manchester City/Algieria) 21. miejsce – Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia) i Lautaro Martinez (Inter/Argentyna) 23. miejsce – Harry Kane (Tottenham/ Anglia) 24. miejsce – Pedri (Barcelona/Hiszpania) 25. miejsce – Phil Foden (Manchester City/ Anglia) 26. miejsce – Nicolo Barella (Inter/Włochy), Ruben Dias (Manchester City/Portugalia) i Gerard Moreno (Villarreal/Hiszpania) 29. miejsce – Luka Modrić (Real Madryt/Chorwacja) i Cesar Azpilicueta (Chelsea/Hiszpania)

