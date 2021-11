Walka o Złotą Piłkę rozstrzygnie się kilkoma punktami różnicy? Takie przypadki już się zdarzały

Dwa lata temu wydawało się, że po raz drugi z rzędu będziemy świadkami przełamania dominacji Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego w plebiscycie organizowanym przez „France Football”. Virgil van Dijk mimo świetnego sezonu w barwach Liverpoolu nie zdołał jednak powtórzyć wyniku Luki Modricia i zdobyć Złotej Piłki. Ta powędrowała w ręce Messiego, który tym samym odnotował szóste, rekordowe wyróżnienie dla najlepszego piłkarza świata.

Złota Piłka 2021. Lewandowski i Messi faworytami

Plebiscyt zorganizowany w 2019 roku i tak był swego rodzaju precedensem. Argentyńczyk wygrał zaledwie siedmioma punktami przewagi. Dla zobrazowania: każdy z dziennikarzy biorących udział w głosowaniu typował pięciu zawodników, a ten uplasowany na pierwszym miejscu zgarniał sześć „oczek”. Wystarczyło więc, by dwóch przedstawicieli mediów wskazało na stopera The Reds, a ten zdobyłby Złotą Piłkę.

Powtórka takiego scenariusza mogłaby przydarzyć się również w bieżącej edycji. Głównymi faworytami do wygrania Złotej Piłki są Robert Lewandowski, Lionel Messi i Jorginho, chociaż coraz częściej w mediach przewijają się dwa pierwsze nazwiska. I jeśli wierzyć doniesieniom Fabrizio Romano, Polak nie stoi na straconej pozycji. – W ostatnich dniach coś i ktoś sprawiło, że zmieniłem swoje zdanie i powiedziano mi, że Lewandowski ma duże szanse na Złotą Piłkę – przekonywał dziennikarz, który jest powszechnie uznawany za dobrze poinformowanego.

Złota Piłka 2021. O zwycięstwie zdecyduje niewielka przewaga?

Głosowanie wprawdzie już dawno się zakończyło, ale wciąż nie można ze 100 proc. pewnością twierdzić, kto wygrał plebiscyt. Trudno więc spodziewać się, by różnice między triumfatorem a drugim zawodnikiem były takie, jak w ubiegłych latach między np. Modriciem a Ronaldo (753 do 476 punktów), Ronaldo a Messim (946 do 670 i 745 do 319) czy Messim a Ronaldo (473 do 233), kiedy to już na kilka dni przed galą było niemal pewne, kto sięgnie po statuetkę.

Realnym scenariuszem wydaje się ten, w którym plebiscyt wygrywa Messi lub Lewandowski z niewielką przewagą punktową nad rywalem. Otoczka tajemnicy wokół Złotej Piłki sprawia jednak, że niczego nie możemy być pewni, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zaskoczyć zarówno kibiców, jak i samych zainteresowanych. Oby nie było to zaskoczenie takie, jak w 2019 roku, kiedy Lewandowski zajął zaledwie ósme miejsce, a kibice i dziennikarze okrzyknęli plebiscyt mianem „Le Cabaret”.

