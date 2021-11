Leo Messi zdobywcą Złotej Piłki w 2021 roku! Robert Lewandowski tuż za nim

Od dawna już wiadomo było, że w walce o Złotą Piłkę liczą się dwa nazwiska – Messi i Lewandowski. Obaj w 2021 roku mogą poszczycić się imponującymi osiągnięciami. Na nieszczęście Polaków wcześniejsze spekulacje o zwycięstwie Argentyńczyka odnalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Piłkarz Paris Saint-Germain po raz siódmy w karierze został nagrodzony Złotą Piłką, w plebiscycie organizowanym przez „France Football”.

Złota Piłka 2021. Leo Messi zwycięzcą plebiscytu

Leo Messi został ogłoszony zwycięzcą plebiscytu „France Football” na najlepszego piłkarza globu. To już siódme takie wyróżnienie Argentyńczyka. Oznacza to, że gwiazdor PSG jest najbardziej utytułowanym pod tym względem zawodnikiem w historii. Na drugim miejscu znajduje się Cristiano Ronaldo, który do tej pory uzbierał pięć takich statuetek.

Pierwszą Złotą Piłkę Leo Messi otrzymał w 2009 roku. Następne trzy lata również należały do niego. Ponownie najlepszym graczem został wybrany w 2015 i 2019 roku. Skoro plebiscyt w 2020 się nie odbył, oznacza to, że Argentyńczyk po raz kolejny zdobył dwa tego typu wyróżnienia z rzędu. Piłkarz PSG otrzymał 613 punktów w głosowaniu, a Robert Lewandowski 580. Różnica w wynikach była minimalna.

Leo Messi zwrócił się do Lewandowskiego

Messi w swojej przemowie po usłyszeniu werdyktu zwrócił się z miłymi słowami w stronę Roberta Lewandowskiego. – Wszystkiemu przeszkodziła pandemia, ale uważam, że powinieneś wygrać piłkę w zeszłym roku, ponieważ na to zasługiwałeś. Powinieneś mieć to trofeum w domu – powiedział zwycięzca siódmej Złotej Piłki.

Złota Piłka 2021. Pierwsza dziesiątka plebiscytu

Leo Messi Robert Lewandowski Jorginho Karim Benzema N’Golo Kante Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Kevin de Bruyne Kylian Mbappe Gianluigi Donnarumma

