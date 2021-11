Złota Piłka 2021. Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia wieczoru. Podano wiele nazwisk

Do plebiscytu nominowano 30 piłkarzy z najlepszych zespołów globu. Wśród nich znajduje się tylko jeden Polak – Robert Lewandowski. To właśnie napastnik Bayernu Monachium jest jednym z faworytów do wygrania tej prestiżowej nagrody. Jego głównym konkurentem jest Leo Messi, który według narracji mediów został już poinformowany o siódmej Złotej Piłce w karierze.

Lista piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki

Riyad Mahrez (Manchester City/Algieria)

N'Golo Kante (Chelsea/Francja)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norwegia)

Leonardo Bonucci (Juventus/Włochy)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Anglia)

Gianluigi Donnarumma (PSGWłochy)

Karim Benzema (Real Madryt/Francja)

Raheem Sterling (Manchester City/Anglia)

Nicolo Barella (Inter/Włochy)

Mason Mount (Chelsea/Anglia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentyna)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

Pedri (Barcelona/Hiszpania)

Luka Modrić (Real Madryt/Chorwacja)

Giorgio Chiellini (Juventus/Włochy)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia)

Neymar (Paris Saint-Germain/Brazylia)

Ruben Dias (Manchester City/Portugalia)

Lautaro Martinez (Inter/Argentyna)

Simon Kjaer (AC Milan/Dania)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska)

Jorginho (Chelsea/Włochy)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipt)

Cesar Azpilicueta (Chelsea/Hiszpania)

Romelu Lukaku (Chelsea/Belgia)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

Gerard Moreno (Villarreal/Hiszpania)

Phil Foden (Manchester City/Anglia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Francja)

Luis Suarez (Atletico Madryt/Urugwaj)

„France Football” odsłania kolejne karty

"France Football" przed rozpoczęciem gali zaczyna zdradzać pierwsze pozycje, zajmowane przez kolejnych piłkarzy. Poniżej przedstawiamy ranking, który jest aktualizowany wraz z nowymi informacjami ze strony organizatorów.

29. miejsce – Luka Modrić (Real Madryt/Chorwacja) i Cesar Azpilicueta (Chelsea/Hiszpania)

26. miejsce – Nicolo Barella (Inter/Włochy), Ruben Dias (Manchester City/Portugalia) i Gerard Moreno (Villarreal/Hiszpania)

25. miejsce – Phil Foden (Manchester City/ Anglia)

24. miejsce – Pedri (Barcelona/Hiszpania)

23. miejsce – Harry Kane (Tottenham/ Anglia)

21. miejsce – Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia) i Lautaro Martinez (Inter/Argentyna)

20. miejsce – Riyad Mahrez (Manchester City/Algieria)

19. miejsce – Mason Mount (Chelsea/Anglia)

18. miejsce – Simon Kjaer (Milan/Dania)

17. miejsce – Luis Suarez (Atletico Madryt/ Urugwaj)

16. miejsce – Neymar Junior (PSG/ Brazylia)

15. miejsce – Raheem Sterling (Manchester City/Anglia)

twitterCzytaj też:

Leo Messi w 2021 roku. Argentyńczyk zasłużył na Złotą Piłkę?