Niemieckie media grzmią po gali Złotej Piłki. „Skandal”, „Lewandowski wraca z pustymi rękami”

Chociaż Robert Lewandowski był przez wielu kibiców i dziennikarzy upatrywany w roli faworyta do zdobycia Złotej Piłki, to statuetka ostatecznie powędrowała do Lionela Messiego. Rozczarowania takim rozstrzygnięciem nie kryje „Bild”, który wyniki plebiscytu nazwał „skandalem”. „Dlaczego znowu Messi? Lewandowski tylko drugi” – brzmi tytuł w niemieckim dzienniku.

Złota Piłka 2021. Niemieckie media o Robercie Lewandowskim

Na portalu Sport.1de mogliśmy z kolei przeczytać, że Lewandowski w poniedziałkowy „gorzki” wieczór przeżył rozczarowanie. Dziennikarze zauważyli, Polak wprawdzie dostał nagrodę dla najlepszego napastnika, ale tak naprawdę „wraca z Paryża z pustymi rękami” . W innym tekście w tym samym serwisie czytamy z kolei, że przyznanie nagrody Messiemu trudno nazwać skandalem, ale Lewandowski zasłużył na statuetkę za ubiegły rok.

O tym, że Lewandowski wraca z „pustymi rękami” napisał także „Sueddeutsche Zeitung”. „Lewandowski nadal bez upragnionego trofeum” – napisano w tekście, w którym przypomniano ostatnie strzeleckie osiągnięcia Polaka. „Messi miał raczej skromny rok na poziomie klubowym w FC Barcelonie, a później z Paris Saint-Germain” – zauważono.

„Kicker” stwierdził z kolei, że „Lewandowski musiał przełknąć gorycz porażki” . „Działacze Bayernu promowali go od tygodni, ale Lewandowski musiał ustąpić komuś innemu” – czytamy. Ten sam tytuł przypomniał, że według Messiego snajper Bayernu Monachium zasłużył na Złotą Piłkę za ubiegły rok.

Złota Piłka 2021. Wyniki plebiscytu

Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona, PSG), 613 punktów Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium), 580 Jorginho (Włochy, Chelsea), 460 Karim Benzema (Francja, Real Madryt), 239 N'Golo Kante (Franja, Chelsea), 186 Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus Turyn, Manchester United), 178 Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), 121 Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), 73 Kylian Mbappe (Franja, PSG), 58 Gianluigi Donnarumma (Włochy, AC Milan, PSG), 36

