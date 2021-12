Zbigniew Boniek jasno o Robercie Lewandowskim: Wyrządzono mu wielką krzywdę

Wyniki Złotej Piłki ponad tydzień po ich ogłoszeniu nadal wywołują dyskusje w świecie sportu. Swoje zdanie na ten temat wypowiedział również wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN mówił o wielkiej krzywdzie i plotkach, jakie na temat plebiscytu krążą w UEFA.

Zbigniew Boniek: Robertowi wyrządzono wielką krzywdę

Zbigniew Boniek w studiu Ligi Mistrzów jasno wypowiedział się na temat sytuacji Roberta Lewandowskiego. – Robertowi wyrządzono wielką krzywdę. Przede wszystkim zrobiono mu wielką krzywdę, że nie przyznano w 2020 roku Złotej Piłki. Ja nie wiem, z jakiego powodu można było jej nie przyznać – ocenił sytuację honorowy prezes PZPN. Wiceprezydent UEFA nie widzi powodów, przez które gala została odwołana. Rozegrane zostały wszystkie najważniejsze zawody, a „Lewy” wygrał wtedy Ligę Mistrzów i wszystkie niemieckie trofea.

2021 rok to z perspektywy Bońka już inna sytuacja. – Jeśli spojrzymy tylko na 2021 rok to byli zawodnicy, którzy wygrali więcej od Roberta. Pierwszym z brzegu jest Jorginho, który zdobył Champions League z Chelsea i mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch. Natomiast myśleliśmy, że ta kumulacja, która nastąpiła, sprawi, że Robert to wygra – powiedział wiceprezydent UEFA.

Zbigniew Boniek wyraził swoje zdziwienie tym, że Lewandowski przegrał właśnie z Leo Messim. – Nikt rozsądny kto zna się na piłce, nie sądził, że wyprzedzić może go Messi, który w tym roku spacerował na boiskach piłkarskich, bo nic specjalnego nie zrobił, oprócz Pucharu Ameryki – ocenił ostro były prezes PZPN. Wiceprezydent UEFA stwierdził, że Argentyńczyk wygrał dzięki globalności i rozpoznawalności marki. – Wydaje mi się, że Robert może być usatysfakcjonowany tym, że jest drugi – dodał Boniek.

Sprawę Lewandowskiego komentują nawet w UEFA

Boniek zdradził, że na korytarzach UEFA czasami mówi się o Złotej Piłce. – Jeżeli chodzi o „gossip”, o to, co w trawie piszczy, to prawie wszyscy mówią jasno, że Robert został oszukany, że jak to mówią Włosi, został „przekręcony” – powiedział były prezes PZPN.

