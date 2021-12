Sebastian Szymański doceniony za grę w lidze rosyjskiej. Został wyróżniony w prestiżowy sposób

Sebastian Szymański nie przestaje zachwycać. I to do tego stopnia, że właśnie został wybrany do najlepszej jedenastki roku w lidze rosyjskiej. Polak z Dynama Moskwa został doceniony przez tamtejszych dziennikarzy.

Wychowanek Legii Warszawa jest jednym z najbardziej docenianych zawodników w rosyjskiej Premjer Lidze. Redakcja telewizji „MatchTV” przychyla się ku temu, ponieważ umieściła się reprezentanta Polski w opublikowanej 20 grudnia jedenastce roku. Dla Szymańskiego to wielkie wyróżnienie. Sebastian Szymański gwiazdą ligi rosyjskiej Ofensywny pomocnik wcale nie dostał tej nominacji na wyrost. Ma bowiem za sobą znakomitą rundę jesienną, w której uzbierał pięć goli oraz sześć asysty, dość często trafiał też do najlepszych jedenastek za poszczególne kolejki. Już teraz jest to jego najlepszy wynik w klasyfikacji kanadyjskiej, choć jesteśmy dopiero na półmetku rozgrywek. W związku z tym nie powinien dziwić fakt, że wychowanek Legii wzbudza coraz większe zainteresowanie klubów z lig lepszych niż rosyjska. Rozgrywającego obserwują szczególnie kluby z Anglii, o czym niedawno mówił Mateusz Borek. Dynamo Moskwa miało nawet odrzucić ofertę opiewającą na 20 milionów, którą złożyła ponoć jedna z drużyn z Wysp Brytyjskich. Mówi się, że Rosjanie będą chcieli zarobić na Polaku przynajmniej pięć milionów więcej. Najlepsza jedenastka roku w lidze rosyjskiej. Kto oprócz Sebastiana Szymańskiego? Oprócz Polaka w najlepszej jedenastce roku znaleźli się także: Igor Akinfiejew (CSKA Moskwa), Mario Fernandes (CSKA Moskwa), Gieorgij Dżykija (Spartak Moskwa), Jarosław Rakicki (Zenit Sankt Petersburg), Douglas Santos (Zenit Sankt Petersburg), Arsen Zacharian (Dynamo Moskwa), Dmitrij Barinow (Lokomotiw Moskwa), Claudinho (Zenit Sankt Petersburg), Gamid Agalarow (FK Ufa), Iwan Siergiejew (Krylja Sowietow Samara). twitterCzytaj też:

Transfery. Reprezentant Polski zagra w wielkim tureckim klubie? Konkretna oferta na stole