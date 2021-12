Krystian Bielik niedługo wróci do treningów. Wayne Rooney przybliżył sytuację Polaka

Krystian Bielik nie pojawił się na boisku od stycznia 2021 roku. Reprezentant Polski doznał na początku zeszłego roku fatalnej kontuzji zerwania więzadeł w kolanie. Już wtedy praktycznie jasne było, że Biało-Czerwony zakończył sezon i na domiar złego został wyeliminowany z gry w mistrzostwach Europy. Od tamtego przykrego wydarzenia minęło już wiele miesięcy i na szczęście pojawia się światełko w tunelu.

Championship 2021/22. Wayne Rooney podał dobre informacje

Wygląda na to, że powrót Krystiana Bielika na angielskie boiska jest coraz bliżej. Wayne Rooney, trener Derby i legenda Manchesteru United, wypowiedział się na temat polskiego piłkarza w rozmowie z Derby Telegraph. – Krystian jest na dobrej drodze do powrotu – zdradził szkoleniowiec. – Planujemy gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia zaangażować go do części sesji treningowych drużyny, aby na powrót zaczął się integrować z drużyną i przygotowywał się do uczestnictwa w pełnym treningu – zapowiedział Rooney.

Trener Derby pokusił się nawet o określenie daty powołania Bielika na ligowe spotkanie. – Mamy nadzieje, że w połowie stycznia zobaczymy go już na ławce rezerwowych – powiedział Anglik. Rooney twierdzi, że przed kontuzją Polak grał futbol w najlepszym wydaniu. Podczas 12 spotkań, które Biało-Czerwony rozegrał pod skrzydłami legendy Manchesteru United, jego drużyna wygrała sześć, trzy zremisowała i trzy przegrała. Derby aż osiem razy podczas tego tuzina spotkań zachowało czyste konto. Powrót reprezentanta Polski na pewno będzie dużym wzmocnieniem dla angielskiej drużyny. Nie można też zapomnieć o zbliżających się w marcu barażach, podczas których Bielik po ewentualnym miesiącu gry mógłby być brany pod uwagę przez Paulo Sousę.

Czytaj też:

Transfery. Bartłomiej Drągowski rozchwytywany. Chce go jeszcze jeden wielki włoski klub