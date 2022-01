Wojciech Szczęsny nie zagra w prestiżowym meczu. Wszystko przez nowe przepisy

Włoski rząd wprowadził 10 stycznia zmiany w przepisach, zgodnie z którymi piłkarze grający we Włoszech muszą posiadać tzw. Green Pass, czyli zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciw COVID-19. Zawodnicy, którzy nie wylegitymują się tym dokumentem, nie mogą pojawić się na boisku.

Wojciech Szczęsny ofiarą nowych przepisów

Jak się okazało, Wojciech Szczęsny wprawdzie niedawno się zaszczepił, ale nie dysponuje jeszcze certyfikatem, który zaszczepiony otrzymuje 15 dni od przyjęcia preparatu. Tym samym bramkarz Juventusu nie zagra w zaplanowanym na środę 12 stycznia Superpucharem Włoch, w którym Stara Dama powalczy o trofeum z Interem Mediolan.

Te doniesienia potwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec ekipy z Turynu, Massimiliano Allegri. – Jutro w bramce wystąpi Perin, ponieważ Wojtek dołączy do nas w ostatniej chwili. Musimy przestrzegać szczegółowo określonego protokołu. Wszyscy zawodnicy są zaszczepieni, ale Wojtek zrobił to jako ostatni i jeszcze do czwartku nie będzie miał Green Passa. Przyjedzie na stadion w ostatniej chwili i będzie siedział na ławce rezerwowych – wyjaśnił trener Starej Damy.

Wojciech Szczęsny w dobrej formie

Absencja Szczęsnego może okazać się dużym osłabieniem, ponieważ polski bramkarz w ostatnim meczu z Romą potwierdził, że jest w dobrej dyspozycji. Polak wprawdzie skapitulował trzykrotnie, ale nie miał wiele do powiedzenia przy precyzyjnym uderzeniu Lorenzo Pellegriniego, podobnie jak przy strzale Henricha Mychitariana, który odbił się jeszcze rykoszetem od jednego z graczy Juventusu.

Szczęsny zaliczył jednak kilka kluczowych interwencji. Pod koniec spotkania najpierw obronił rzut karny egzekwowany przez Pellegriniego, a później wygrał pojedynek sam na sam z Tammym Abrahamem.

