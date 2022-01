Angielski hit w cieniu nieobecności. Liverpool podejmie Arsenal w półfinale Carabao Cup

Już wieczorem 13 stycznia kolejne dwa angielskie zespoły przystąpią do rywalizacji w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. W półfinale Carabao Cup naprzeciw siebie staną Liverpool oraz Arsenal. Wytypowanie faworyta jest wyjątkowo trudne, biorąc pod uwagę problemy kadrowe jednych i drugich.

Liverpool bez liderów na mecz z Arsenalem

Gdyby The Reds mieli do dyspozycji wszystkich swoich podstawowych graczy, to zapewne im dawano by większe szanse na awans. I o ile Juergen Klopp mógł cieszyć się w dobrej nowiny dotyczącej zdrowia dwóch podopiecznych, o tyle nieobecność innych musi wprawiać go w konsternację.

Zdaje się, że Niemiec będzie miał do dyspozycji Trenta Alexandra-Arnolda oraz Alissona Beckera, którzy w ostatnich dniach uzyskali pozytywne wyniki testów na COVID. Z drugiej strony z Arsenalem nie zagrają na pewno Mohamed Salah i Sadio Mane. Egipcjanin i Senegalczyk udali się bowiem na Puchar Narodów Afryki i nie wrócą prędko do drużyny. Z tego samego powodu zabraknie Naby’ego Keity. Przeciągają się również rehabilitacje Thiago Alcantary i Divocka Origiego.

Nieobecności w drużynie Kanonierów na spotkanie Carabao Cup

Kanonierzy natomiast będą musieli poradzić sobie bez Pierre’a-Emericka Aubameyanga, któremu Mikel Arteta niedawno odebrał opaskę kapitańską za niesubordynację. Z powodu urazów mięśniowych nie wystąpią też Emile Smith Rowe i Takehiro Tomiyasu.

W minionych tygodniach Liverpool miał kłopoty z wygrywaniem starć. Remisował z Chelsea i Tottenhamem, niespodziewanie przegrał z Leicester City w lidze. Arsenal w grudniu zanotował serię pięciu wygranych meczów z rzędu w efektownym stylu, ale ostatnio forma drużyny Artety wyhamowała. The Gunnes najpierw przegrali z Manchesterem City w lidze, a potem z Nottngham Forest (drugoligowiec) w FA Cup.

Liverpool kontra Arsenal w półfinale Carabao Cup. Kiedy i gdzie transmisja?

Mecz Liverpoolu z Arsenalem zaplanowano na 13 stycznia, na godzinę 20:45. Transmisję z niego przeprowadzi Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4. Ponadto starcie to będzie można obejrzeć online w serwisach elevensports.pl i polsatboxgo.pl.

