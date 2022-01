Debiut jak marzenie. Pierwszy gol Krzysztofa Piątka w barwach Fiorentiny

Wymarzony debiut zaliczył Krzysztof Piątek w nowej drużynie. Napastnik reprezentacji Polski dopiero co dołączył do Fiorentiny, a już zdążył zachwycić fanów Violi oraz włoską opinię publiczną. Jego zespół wygrał 5:2 w dramatycznych okolicznościach, a nasz snajper również wpisał się na listę strzelców.

Trzy czerwone kartki i dogrywka w meczu Napoli z Fiorentiną

Zanim jednak były zawodnik Herthy Berlin zdobył bramkę, inny reprezentant naszego kraju zobaczył czerwoną kartkę. Zbyt ostro w przeciwnika wszedł Bartłomiej Drągowski, występujący w tym samym zespole co Piątek. Bramkarz wyleciał z boiska w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy na tablicy widniał wynik 1:1. Bramki te zdobyli Vlahović dla Fiorentiny oraz Mertens dla Napoli.

W drugiej części spotkania to znów goście wyszli na prowadzenie za sprawą Biraghiego w 57, minucie. Wszystko wskazywało na to, że Viola zwycięży, zwłaszcza po tym jak kolejne dwie czerwone kartki pokazał arbiter. Za zbyt agresywne faule wykluczył z gry najpierw Lozano, a potem Ruiza. To jednak nie powstrzymało Napoli przed wyrównaniem na 2:2 w 95. minucie. Bohaterem został Petagna.

Krzysztof Piątek z debiutanckim golem w barwach Fiorentiny

Piątek, który pojawił się na boisku mniej więcej na kwadrans przed końcem drugiej połowy, zabłysnął już w dogrywce, niejako pieczętując zwycięstwo gości. Fiorentina prowadziła już 3:2 za sprawą trafienia Venutiego, kiedy w 108. minucie ten sam gracz popisał się asystą do naszego rodaka, a ten z bliskiej odległości pokonał Mereta. Wynik meczu na 2:5 ustalił Maleh.

