Kibice Legii ułożyli na trybunach napis „Jazda z ku*****”. Sprawa ma ciąg dalszy

Legia Warszawa na początku grudnia grała ostatni mecz grupowy w Lidze Europy. Wojskowi mierzyli się ze Spartakiem Moskwa, a w przypadku wygranej zagwarantowaliby sobie udział w fazie pucharowej rozgrywek. Mistrzowie Polski przegrali jednak przy Łazienkowskiej 0:1 i zapewne już nikt nie wracałby do tego rozczarowującego spotkania gdyby nie fakt, że UEFA nałożyła właśnie karę na polski klub.

Legia Warszawa ukarana

Jak donosi Weszło.com, Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny europejskiej federacji domaga się od Legii zapłacenia 17,5 tys. euro grzywny. Chodzi o oprawę, jaka pojawiła się na trybunach przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Fani Wojskowych ułożyli wówczas napis „Jazda z ku*****”, a wulgarne hasło nie spodobało się delegatom UEFA. Ci zresztą nie po raz pierwszy zawnioskowali o karę dla Wojskowych.

Przypomnijmy, w grudniu Legia została ukarana za zachowanie kibiców podczas wyjazdowego meczu z Leicester City. Komisja dyscyplinarna UEFA nałożyła na klub karę w wysokości 41 250 euro. Większość tej kwoty dotyczy użycia środków pirotechnicznych przez fanów. W poprzednich miesiącach Wojskowi musieli z kolei płacić za niedrożne przejścia na stadionie w trakcie meczu ze Slavią Praga czy za użycie rac, blokowanie wyjść ewakuacyjnych oraz obraźliwe przyśpiewki i skandowania ze strony fanów stołecznej drużyny podczas spotkania z FK Bodo/Glimt.

Legia przygotowuje się do sezonu

Legia Warszawa już w sobotę 4 lutego wróci na boiska Ekstraklasy, kiedy to zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Obrońcy tytułu mistrzowskiego do rundy wiosennej przygotowywali się w Dubaju, gdzie rozegrali kilka spotkań kontrolnych. Po powrocie do kraju Wojskowi zmierzyli się z GKS-em Tychy, wygrywając aż 4:0.

– Dzisiaj zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze pod kątem zaangażowania i jakości gry. Rezultaty meczów wpływają pozytywnie, ale zawsze podkreślam, że oceniani będziemy za wyniki w meczach o stawkę – podkreślił Aleksandar Vuković.

