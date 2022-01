Robert Lewandowski z kolejną statuetką. Doceniono też innego reprezentanta Polski

Robert Lewandowski w 2021 roku zdobył 69 bramek, po drodze bijąc wieloletni rekord Gerda Muellera w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi. Polak wciąż jest jedną z najważniejszych postaci Bayernu Monachium, a jego świetna strzelecka dyspozycja przekłada się na trofea zdobywane przez bawarski klub.

Kapitan Biało-Czerwonych jest doceniany w indywidualnych plebiscytach, o czym świadczy drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki organizowanym przez „France Football” czy wygrana w FIFA The Best. Lewandowski wygrał również głosowanie organizowane przez „Przegląd Sportowy” i został wybrany Człowiekiem Roku „Wprost”. Teraz do swojej gablotki może dołożyć kolejne wyróżnienie – w sobotę 29 stycznia został ogłoszony najlepszym piłkarzem roku według tygodnika „Piłka Nożna”.

Lewandowski Piłkarzem Roku

Wspomniany tygodnik najlepszego piłkarza roku wybiera od 1973 roku, a pierwszym laureatem był Kazimierz Deyna. W ostatnich latach głosowanie zdominował Lewandowski, który od 2011 roku tylko raz nie zdobył statuetki – cztery lata temu, kiedy to triumfował Łukasz Fabiański. – To piękny moment zostać wybranym Piłkarzem Roku. I bardzo dziękuję za to dziesiąte, można powiedzieć, że jubileuszowe wyróżnienie – skomentował wyniki plebiscytu snajper Bayernu.

Podczas gali przyznano także statuetki w innych kategoriach, w tym „Drużyna roku” czy „Odkrycie roku”. W drugiej z tych kategorii doceniono innego reprezentanta Polski, Kacpra Kozłowskiego.

Lista nagrodzonych podczas Gali Tygodnika „Piłka Nożna”

Piłkarz Roku: Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Drużyna Roku: Raków Częstochowa

Trener Roku: Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Odkrycie Roku: Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin)

Piłkarka Roku: Paulina Dudek (Paris Saint-Germain)

Obcokrajowiec Roku: Kosta Runjaic (Pogoń Szczecin)

Ligowiec Roku: Jakub Kamiński (Lech Poznań)

Pierwszoligowiec Roku: Kamil Biliński (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

