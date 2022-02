Polski bramkarz zatrzymał Messiego i spółkę z PSG. Francuskie media zachwycone, mamy video

Wieczorem 31 stycznia odbył się mecz Pucharu Francji, który zwrócił uwagę nie tylko wielu mieszkańców tego kraju, ale polskich kibiców. W pierwszym składzie na to starcie znalazł się bowiem Marcin Bułka, którego po końcowym gwizdku okrzyknięto herosem. Faktem jest, że gdyby nie on, jego Nicea zapewne nie dałaby rady sprostać teoretycznie mocniejszemu przeciwnikowi.

Marcin Bułka błyszczał od pocątku meczu z PSG

W praktyce było jednak inaczej, a wychowanek Escoli Varsovia błyszczał od pierwszych minut. Już chwilę po rozpoczęciu pojedynku w imponujący sposób uprzedził Draxlera, dobrze wychodząc z bramki. Później poradził sobie ze strzałem Messiego, inni podopieczni Mauricio Pochettino również nie dawali sobie rady z dobrze dysponowanym Polakiem.

Do 90. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, a zaraz potem PSG i OGC Nice przystąpiły do rzutów karnych, ponieważ w Pucharze Francji nie ma dogrywek. Tym razem wspomniany Argentyńczyk już zdołał go pokonać, to samo uczynił Mbappe, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Todibo i Schneiderlin trafili dla Nicei i było 2:2.

Bułka obronił kluczowy rzut karny i został bohaterem

Wtedy do futbolówki podszedł Paredes, którego intencje wyczuł Bułka i w efektownym sposób obronił jego uderzenie. Po chwili jednak swojej szansy nie wykorzystał Delort i nadal utrzymywał się remis. Decydująca „jedenastka” została wykonana dopiero w siódmej serii. Naprzeciw Polaka stanął Xavi Simons, zaledwie 18-letni zawodnik i w tym pojedynku to nasz rodak okazał się lepszy. Dzięki tej interwencji OGC Nice sensacyjnie pokonało PSG i zagra w 1/4 Pucharu Francji.

Po meczu francuskie media zachwycały się występem Bułki. „L’Equipe” mianowało go bohaterem, a „Le Parisien” napisało, że Polak był lepszy od Donnarummy. W wyczynie wychowanka Escoli Varsovia jest też dodatkowy podtekst – do Nicei jest on zaledwie wypożyczony właśnie z PSG.

