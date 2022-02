Nowe informacje w sprawie zdrowia Bielika. Polak w spektakularny sposób wrócił do gry po roku

Krystian Bielik to jeden z najbardziej pechowych polskich piłkarzy. Ten defensywny pomocnik dopiero co zdążył wrócić do gry po groźnej kontuzji, której doznał przed rokiem, a już nabawił się następnego urazy. Początkowo mówiło się, że i tym razem chodzi o coś poważnego, ale po dalszych badaniach w jego sprawie przekazano znacznie bardziej pozytywne wiadomości.

Kontuzja Krystiana Bielika nie jest groźna

Przekazał je na Twitterze dziennikarz Kanału Sportowego, czyli Adam Sławiński. „Widzę, że są jakieś wątpliwości. Krystian Bielik nie zrobił sobie nic przy upadku. Przy cieszynce wskoczył na niego Ebosele i wtedy uszkodził mu bark. Teraz jest już po badaniach. Wszystko poszło dobrze, uff..”. – napisał na swoim profilu.

To doskonałe wieści, ponieważ pierwotnie zdawało się, że defensywny pomocnik znów będzie musiał pauzować przez dłuższy okres. To byłaby dla niego tragedia – już wcześniej stracił rok ze względu na zerwanie więzadeł, a do gry wrócił równo po 365 dniach przerwy. Od razu został też bohaterem swojego zespołu, dając mu remis 2:2 w starciu z Birmingham. Bramkarza pokonał dzięki uderzeniu nożycami, po którym jednak upadł na bark, a ten ewidentnie go zabolał, co dało się zauważyć ze względu na jego zachowanie po zdobytej bramce.

Ostatecznie jednak Bielikowi nie grozi kolejna przeciągająca się pauza. Niewykluczone, że reprezentant Polski pojawi się na boisku ponownie już w środku tygodnia, kiedy jego Derby County zmierzy się z Huddersfield. Spotkanie to będzie trudne dla podopiecznych Wayne’a Rooneya, którzy obecnie zajmują przedostatnią, 23. lokatę w Championship.

