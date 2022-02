Były selekcjoner Niemiec wraca do piłki. Jest bliski porozumienia z tureckim klubem

Joachim Loew był selekcjonerem reprezentacji Niemiec od lipca 2006 roku do końca tego samego miesiąca w roku 2021. Jego kadencję na stanowisku szkoleniowca kadry naszych zachodnich sąsiadów zwieńczyło nieudane Euro 2020. Niemiec będzie jednak zawsze przez swoich rodaków miło wspominany, ponieważ w roku 2014 sięgnął z reprezentacją po mistrzostwo świata w Brazylii, pokonujący w finale Argentynę 1:0.

Joachmi Loew blisko nowej posady

Jak informuje turecki serwis „Haber Global” Joachim Loew jest bliski dojścia do porozumienia z władzami Fenerbahce Stambuł. Dla 61-letniego Niemca byłby to powrót do piłki po ponad roku przerwy. Czemu ponad? Ponieważ rozmowy dotyczą przejęcia tureckiej drużyny dopiero od następnego sezonu. Miałaby to być jasna reakcja klubu na złe, jak na tego kalibru drużynę, wyniki w krajowej lidze, w której w tym momencie zajmują 5. miejsce. Udział w próbie ściągnięcia do klubu ma mieć Mesut Oezil, który przez wiele lat współpracował z Loewem w reprezentacji Niemiec i jest obecnie piłkarzem Fenerbahce.

Przed objęciem reprezentacji Niemiec Joachmi Loew zajmował się trenowaniem różnych drużyn. Niemiec ma na swoim koncie np. puchar swojego kraju ze Sttutgartem w sezonie 1996/97. Co więcej, Loew ma już za sobą rok pracy w Fenerbahce, z którym już niedługo może wznowić współpracę – szkoleniowiec pracował w barwach tego klubu w sezonie 1998/99, ale nie udało mu się wygrać żadnego trofeum.

