Polski klub zagra w nowej Superlidze. Barcelona nigdy nie będzie miała takiej możliwości

Już prawie rok minął od odważnej koncepcji prezesa Realu Madryt Florentino Pereza i właścicieli paru innych największych klubów Europy o utworzeniu Superligi. Temat ostatecznie upadł, ale nie zabrakło tworów, które na oryginalnym pomyśle się wzorowały. Jednym z nich jest Beton Superliga, której inaugurację w Belgradzie będą miały zaszczyt przeprowadzić Fairant Kraków i FK Miljakovac z Serbii.

Beton Superliga nie jest dla każdego

Beton Superliga została wymyślona dla klubów, które łączy wysoka aktywność w social mediach i chęć działania na innych zasadach. – Trafiły do niej kluby z różnych krajów z niższych lig. Chcemy pokazać, że w niższych ligach też można działać z fantazją, a nie być kolejnym smutnym klubem, który działa dzięki dotacjom z miasta czy gminy – mówił w rozmowie z TVP Sport członek zarządu Fairantu Kraków Szczepan Janus.

W Beton Superlidze nie ma miejsca dla wielkich klubów. Inaugurację przeprowadzić ma zespół polskiej 8. ligi i 6. serbskiej. Szczepan Janus potwierdził, że nawet gdyby Barcelona chciała wziąć udział w rozgrywkach, byłoby to niemożliwe. – Taka propozycja zostałaby odrzucona z automatu – stwierdził członek krakowskiej drużyny.

Beton Superliga nie ma być formą regularnych rozgrywek. – Raz my pojedziemy do nich, innym razem oni do nas. Nie chcemy działać na wzór standardowych rozgrywek. Najważniejsze, że mamy szansę, by poznać nowych ludzi, zawiązać nowe przyjaźnie – powiedział Janus.

Alkohol podczas wyjazdu? „W piątek będą się oszczędzać”

Sprawa picia alkoholu w ósmoligowym klubie jest oczywista – będzie on spożywany. Szczepan Janusz zaznacza jednak, że wszystko będzie zaplanowane z głową. – W piątek (piłkarze przyp. red.) będą się oszczędzać, by w pełnej gotowości przystąpić do sobotniego meczu. Przecież każdy mecz jest trudny – powiedział rozbawiony członek zarządu polskiego klubu. – Obie drużyny są sponsorowane przez browar, Więc na pewno będziemy wymieniać się pamiątkami – dodał jeszcze.

