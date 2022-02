Rosyjska federacja nie godzi się na sankcje UEFA. „Sport jest poza polityką”

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już drugi dzień. Na agresorów nakładane są kolejne sankcje, w tym te dotyczące świata sportu. UEFA na specjalnym posiedzeniu zdecydowała się na kilka ruchów, które i tak są mniej dotkliwe, niż te wcześniej rozważane.

Sankcje UEFA na Rosję

UEFA zdecydowała przede wszystkim o zabraniu finału Ligi Mistrzów z St. Petersburga i przeniesieniu go do Paryża. Zdecydowano również, że rosyjskie i ukraińskie zespoły będą musiały grać na neutralnych stadionach w rozgrywkach europejskich. Początkowo w mediach mówiło się o całkowitym wykluczeniu rosyjskich drużyn ze zmagań międzynarodowych. Do takich ruchów jednak nie doszło.

RFU nie zgadza się z decyzjami UEFA

Mimo łagodniejszego wymiaru sankcji Rosyjski Związek Piłki Nożnej nie zgadza się z decyzjami UEFA. Federacja wydała specjalny komunikat, w którym krytycznie odniosła się do najnowszych ustaleń piłkarskiej organizacji międzynarodowej.

RFU zwrócił uwagę, że jest od dawna wiarygodnym partnerem UEFA, który oferuje i zapewnia wsparcie przy realizacji nowych projektów i organizacji największych rozgrywek. „Najważniejszym i najbardziej prestiżowym z nich miał być finał Ligi Mistrzów UEFA w Petersburgu. Uważamy, że decyzja o przeniesieniu miejsca finału była podyktowana względami politycznymi. RFU zawsze trzymała się zasady »sport jest poza polityką«, dlatego nie może poprzeć tej decyzji” – czytamy w oświadczeniu Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej.

Rosyjska federacja piłkarska nie popiera również decyzji o przeniesieniu meczów z udziałem rosyjskich drużyn na neutralny teren. „To jest naruszenie zasad sportu i naruszenie interesów zawodników, trenerów i kibiców” – napisano w komunikacie.

