Oficjalne stanowisko szwedzkiej federacji piłkarskiej. Są dobre wieści

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w sobotę rano, że nie ma zamiaru grać barażowego spotkania z Rosją. „Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja” – napisał prezes Cezary Kulesza.

Szwedzi idą w ślady Polski

Kolejny związek, który miał w perspektywie spotkanie eliminacyjne lub towarzyskie z Rosją pod koniec marca poinformował, że nie ma zamiaru rozgrywać spotkań ze Sborną. „Reprezentacja mężczyzn nie zagra z Rosją – niezależnie od tego, gdzie będzie rozgrywany mecz. Zarząd Federalny wzywa również FIFA do odwołania meczów barażowych w marcu, w których uczestniczy Rosja” – napisano na oficjalnym profilu SvFF.

– Nielegalna i głęboko niesprawiedliwa inwazja na Ukrainę wyklucza jakąkolwiek piłkarską interakcję z Rosją. W związku z tym nalegamy, aby FIFA zdecydowała, że mecze barażowe w marcu, w których weźmie udział Rosja, zostaną odwołane. Ale niezależnie od tego, co FIFA zdecyduje się zrobić, nie zagramy z Rosją w marcu – mówił prezes Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej Karl-Erik Nilsson, co można przeczytać w oficjalnym komunikacie na stronie związku. Prezes SvFF zaznaczył, że ciężko mu sobie wyobrazić, że FIFA nie przychyli się do nacisków z ich strony i ze strony PZPN.

