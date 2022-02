Polski minister sportu spotka się prezydentem FIFA. Chodzi o Rosję

Według informacji, jakie podał „Przegląd Sportowy”, minister sportu Kamil Bortniczuk ma we wtorek albo środę spotkać się z prezydentem FIFA Giannim Infantino. Rozmowy mają oczywiście dotyczyć przekonania szefa międzynarodowej organizacji do wykluczenia Rosji z baraży do mistrzostw świata w Katarze.

Ministerstwo dopinało szczegóły wyjazdu

Minister sportu Kamil Bortniczuk wybierze się w przyszłym tygodniu do Szwajcarii, aby porozmawiać z prezydentem FIFA i przekonać go, by wsparł Polskę, Szwecję i Czechy w ich bojkocie meczów z Rosją i wyrzucił reprezentację Sbornej z baraży do mistrzostw świata w Katarze. Według „PS” niezależnie od zaplanowanej wizyty PZPN, SvFF i FACR mają wystosować wspólne mocne pismo do FIFA, w którym przekażą swoją wolę zdyskwalifikowania Rosji z walki o mundial.

Czesi dołączyli do bojkotu jako ostatni

Bojkot meczów barażowych z Rosją rozpoczęła reprezentacja Polski z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą na czele. Chwilę później taką samą decyzję podjął Szwedzki Związek Piłki Nożnej. Na decyzję czeskiego FACR musieliśmy poczekać kolejną dobę. W niedzielę rano stało się to, czego większość się spodziewała i oczekiwała – Czechy również nie zagrają w barażach z Rosją.

